Избрание меры пресечения Порошенко: что происходит возле суда (фото, видео)

Под Печерским судом в Киеве, где сегодня будут выбирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, начались столкновения между правоохранителями и активистами.

В частности, полиция сносит палатки, где были термосы с чаем, кофе и бутерброды для участников акции.

Также правоохранители начали оттеснять ветеранов АТО. Участники акции пытаются понять такие поступки полиции и расценивают их как попытки провокации. Люди выкрикивают: позор!

Правоохранители свои поступки отказываются комментировать. Только уточнили, что обеспечивают общественный порядок.

К слову, сегодня 19 января Печерский райсуд Киева должен объявить пятому президенту Петру Порошенко решение о мере пресечения. Поклонники Порошенко собираются на массовую акцию перед судом.

Напомним, 17 января Печерский суд Киева не смог избрать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Объявление решения суда было перенесено на сегодня, 19 января.

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