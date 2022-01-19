Александр Усик рассказал о тайной свадьбе и свиданиях с женой под пиво с раками

0

Известный украинский боксер Александр Усик дал большое откровенное интервью, в котором рассказал больше о себе и своей личной жизни.

Вышел ролик на YouTube-канале Марии Ефросининой, которая регулярно приглашает популярных людей, чтобы те сдали экзамен на откровенность, и ответили на вопросы, которые интересуют общественность.

Сначала он решил рассказать о знакомстве со своей супругой. Произошло это еще в школе, когда ему было 15 лет, а Кате 13 с половиной. Боксер писал ей стихи, и провожал домой.

Александр Усик, фото: скриншот из видео

Александр Усик, фото: скриншот из видео

«Сначала у нас это было типа «привет, подружка, брат, сестра». Мог провести её домой, и сам шел домой. Это просто на дружеской основе. Потом, она мне нравилась, я начал проявлять симпатию, провести погулять» — говорит мужчина.

_

Потом он предложила ей начать встречаться, и девушка сказала, что если он выиграет соревнования, то будет. А борьба была сложная, и победу присудили тогда другому, но, Катя все же ответила взаимностью боксеру.

Про свадьбу в будущем они не сказали никому, просто попросили родителей приехать в Крым. Ему за 3 место в соревнованиях заплатили 10 тысяч долларов, а на то время это были космические деньги, и они решили организовать на них свадьбу, а на оставшиеся деньги был куплен дом для родителей.

Александр Усик, фото: скриншот из видео

Александр Усик, фото: скриншот из видео

В 9 лет он практически год пролежал в больницах, и все после двусторонней пневмонии. Мама тогда сильно переживала, и все деньги отложенные уходили на лечение.

Далее они решили заговорить о том, как устраивают с женой романтические вечера.

«Самый крутой романтик у нас это не рестораны. Потому что в рестораны прийди, это минимум там пять фотографий сделай, все остальное. Самый крутой романтик это мы заказываем раки, пиво, и мы с Катериной вдвоем включаем сериал, и сидим на кухне рубаем раки. Так бывает» — рассказывает с улыбкой Александр Усик.

Напомним, что Александр Усик попросил прощения перед украинцами в честь Рождества и Иисуса Христа

Ранее сообщается, что боксер Александр Усик удивил выбором профессии после окончания карьеры

Также, Василий Ломаченко отправил Олимпийское золото в Россию для большого подарка

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_