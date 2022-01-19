Александр Усик рассказал о тайной свадьбе и свиданиях с женой под пиво с раками

Известный украинский боксер Александр Усик дал большое откровенное интервью, в котором рассказал больше о себе и своей личной жизни.

Вышел ролик на YouTube-канале Марии Ефросининой, которая регулярно приглашает популярных людей, чтобы те сдали экзамен на откровенность, и ответили на вопросы, которые интересуют общественность.

Сначала он решил рассказать о знакомстве со своей супругой. Произошло это еще в школе, когда ему было 15 лет, а Кате 13 с половиной. Боксер писал ей стихи, и провожал домой.