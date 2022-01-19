Александр Усик рассказал о тайной свадьбе и свиданиях с женой под пиво с раками

«Сначала у нас это было типа «привет, подружка, брат, сестра». Мог провести её домой, и сам шел домой. Это просто на дружеской основе. Потом, она мне нравилась, я начал проявлять симпатию, провести погулять» — говорит мужчина.
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Потом он предложила ей начать встречаться, и девушка сказала, что если он выиграет соревнования, то будет. А борьба была сложная, и победу присудили тогда другому, но, Катя все же ответила взаимностью боксеру.
Про свадьбу в будущем они не сказали никому, просто попросили родителей приехать в Крым. Ему за 3 место в соревнованиях заплатили 10 тысяч долларов, а на то время это были космические деньги, и они решили организовать на них свадьбу, а на оставшиеся деньги был куплен дом для родителей.