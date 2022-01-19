Медики рассказали, как можно легко уменьшить тягу к сигаретам

Вероятность вернуться к курению заметно снизится, если бывшие курильщики будут носить с собой несколько ароматических полосок или пузырьков с приятными запахами. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в Journal of Abnormal Psychology.

«Многие люди часто начинают заново курить даже в тех случаях, когда они используют никотиновые жвачки для подавления тяги к табаку. Мы показали, что с этой проблемой необычайно хорошо справляются источники приятных запахов. В подобной помощи сегодня нуждаются миллионы людей, желающих, но не способных бросить курить», — заявил Майкл Сайетт (Michael Sayette) из Университета Питтсбурга (США).

Курение и связанные с ним болезни сегодня являются одной из главных причин преждевременной смерти. По статистике CDC, каждый год в мире от табака и вторичного никотина умирает примерно по шесть миллионов человек. При этом каждые два из трех курильщиков обычно умирают по причинам, напрямую связанным со злоупотреблением табаком.

Главной проблемой для бывших курильщиков, как отмечает Сайетт, сегодня остается то, что они постоянно сталкиваются с табачными изделиями, общаясь с коллегами, близкими людьми и незнакомцами на улице. Каждая такая встреча заставляет их ощущать физический и социальный дискомфорт и думать о том, не стоит ли прекратить мучения.

Медики и психологи придумали десятки приемов, в том числе никотиновые жвачки, пластыри и различные тренинги, которые помогают курильщикам подавлять подобные желания. Это получается далеко не всегда, что заставляет ученых искать новые способы «отвлечения внимания» бывших зависимых от источника никотина.

Сайетт и его коллеги обратили внимание на главный недостаток всех фармакологических приемов подобного рода – в отличие от сигарет, они действуют на мозг курильщиков через 15-20 минут. С другой стороны, большинство «сорвавшихся» принимает решение сдаться в первые десять минут после того, как они столкнулись с возможностью вернуться к сигаретам

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