Поклонская не поедет послом РФ в Кабо-Верде

Экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, ранее назначенная послом России в Кабо-Верде, заявила, что не собирается вступать в должность «в связи с личными обстоятельствами».

Об этом она сообщила российскому изданию «ТАСС».

«Нет, не планирую. Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства» — заявила она.

Эту информацию подтвердили в российском МИДе. Там заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по вышеуказанным причинам.

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В соцсетях по этому поводу пользователи оперативно нарисовали фотожабы и даже выдвинули личные соображения.

Наталья Поклонская, по личным обстоятельствам, отказалась быть послихой в Кабо-Ведре. pic.twitter.com/C2e3ZjaFGl

— J🧐K (@j__o__k__) January 19, 2022

Поклонская сообщила, что в связи с «личными обстоятельствами» не станет послом России в Кабо-Верде.

А вы знали, что розыск Интерполом в России теперь называют «личными обстоятельствами»?

— Вал Мишель (@VALMICHEL7) January 19, 2022

Наталья Поклонская не уедет в Кабо-Верде по личным обстоятельствам.

Личные обстоятельства Поклонской: pic.twitter.com/4EUYgYw5A0

— Интернет-газета «Ваши Новости» (@vnnewsru) January 19, 2022

Поклонская сообщила об отмене планов по ее вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде https://t.co/k3fOy4vCOa Вова очень не доволен, так его ещё никто не кидал!

— Genpols1 (@Genpols1) January 19, 2022

Напомним, в Крыму в декабре 2021 года украинец совершил нападение на дом Натальи Поклонской.