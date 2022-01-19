Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты. О результатах испытания этого средства ученые рассказали на конференции ECCMID 2019 в Нидерландах.

«Участники нашего эксперимента постоянно спрашивали у нас, «где мы можем купить это фантастическое средство?». Оно не содержало в себе ароматических добавок, как обычные дезодоранты, однако наши добровольцы всегда замечали, что оно подавляло любые неприятные запахи в их подмышках», — отмечает Магнус Агрен (Magnus Agren) из госпиталя Биспеберга в Копенгагене (Дания).

Вопреки общепринятым представлениям, человеческий пот не обладает своим собственным запахом. Его неповторимый «аромат», а также запах ношенных носков и одежды, возникает благодаря жизнедеятельности микробов, которые живут на нашей коже. Некоторые из них «съедают» органику, содержащуюся в поте, и выделяют взамен различные летучие соединения.

Многие современные дезодоранты убивают этих микробов в подмышках и других уязвимых частях тела, откуда обычно исходит этот запах. Недавно ученые обнаружили, что подобные средства радикально меняют микрофлору кожи и делают ее уязвимой для воспалений, что заставило их искать альтернативные способы избавления от неприятных ароматов.

Агрен и его коллеги, как выражается сам ученый, фактически случайно создали замену для дезодорантов, экспериментируя с оксидом цинка (ZnO). Как давно знают ученые, это вещество обладает достаточно сильными антибактериальными свойствами, и оно давно применяется в стоматологии, при производстве зубной пасты и различных медицинских инструментов.

В последнее время оно начало рассматриваться как средство для дезинфекции открытых ран и хирургических швов. Проводя подобные опыты, Агрен заметил, что эмульсионный раствор ZnO не только ликвидировал воспаления, но и уничтожал все колонии бактерий из родов Corynebacterium и Staphylococcus.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!