В Киеве медики подделывали COVID-сертификаты

В столице Украины правоохранительные органы разоблачили противоправную схему по подделыванию сертификатов о вакцинации против коронавируса. В деле замешана экс-замминистра соцполитики, которой объявили подозрение.

В Киевской городской прокуратуре отмечают, что руководитель медицинского учреждения в столице и три его пособника вымогали взятки у практикующих врачей, а также подделывали сертификаты о вакцинации от коронавируса, вносив фальшивые данные в электронную систему Helsi.

Следствие выяснило, что руководитель Киевского детского диагностического центра каждый месяц получала от подчиненных часть их зарплаты, чтобы они продолжать работать в этом учреждении. Задокументировано вымогательство и получение средств в размере 46 тысяч гривен. При получении очередной взятки на сумму 30 тысяч гривен она была задержана.

Читай также: В Киеве разоблачили крупнейшую сеть по продаже поддельных COVID-сертификатов

Прокуратура также установила, что к противоправной схеме причастны бывшая замминистра соцполитики и экс-советник заместителя председателя КГГА.

Согласно данным издания «РБК-Украина», речь идет об Александре Чуркиной, которая ранее занимала пост заместителя министра.

Известно, что бывшие должностные лица организовали схему по внесению ложных сведений о вакцинации граждан за денежное вознаграждение в размере 250 долларов. Двое участников группы искали клиентов и принимали заказ, после этого передавали его директору заведения здравоохранения, которая направляла соответствующие списки врачу.

Потом данные якобы осуществленной вакцинации вносились в систему eHealth и загружались в «Дию».

Сообщается, что на основании постановления суда по местам работы и проживания фигурантов уголовного дела произведены обыски. У них изъяты мобильные телефоны, записи и копии паспортов граждан Украины, которые подтверждают противоправную деятельность.

Главе медучреждения объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 УК Украины, другим трем фигурантам дела сейчас сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Ранее на Realist.online сообщалось, в Киеве девушка потеряла 3000 грн, пытаясь купить фейковый COVID-сертификат.