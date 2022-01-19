Свадьба закончилась разводом — курьезный инцидент в Ираке

0

На
свадьбах иногда происходят разные вещи и курьезы, в Багдаде, например, не
успела пара пожениться, как тут же развелась. Жениху, как оказалось, не
понравился подарок, который преподнесла ему любимая.

Муж развелся с женой прямо на свадьбе: что произошло

Свадьба закончилась разводом (фото из открытых источников)

Как
сообщает издание Gulf News, мужчина развелся с женой сразу во время свадьбы,
потому что на празднике она решила спеть для него песню «Mesaytara»
(«Я доминирую»), популярную в местных краях. Ее поет сирийская
исполнительница Ламис Кан. В треке есть следующие строчки: «Я доминирую,
и ты будешь следовать моим указаниям. Я сведу тебя с ума, если ты посмотришь на
других девушек на улице. Да, я доминирую. Ты мой сахар».

Услышав
слова песни, жених и его родственники рассердились, приняв это за провокацию. Мужчина
не смог успокоиться и решил сразу же развесить с невестой. И это был самый
быстрый развод, зафиксированный в этом году в стране. Стоит отметить, что в
Багдаде у женщин традиционно тяжелое положение с правами.

Возможно,
девушка специально это сделала, чтобы не выходить замуж, потому что подобный
случай произошел в Иордании. Там пара также развелась сразу на свадьбе, потому
что невеста спела эту песню для жениха.

Напомним,
что Крис Галера — известная
модель из Бразилии решила в прошлом году выйти замуж, но только за себя
любимую. Она отметила, что любовь к себе — лучший вид любви. Однако ее идеальный брак продлился всего три месяца.

Ранее
издание «Комментарии» сообщало, что 27-летний жених из Индии Рамакан
Патра отменил собственную свадьбу из-за того, что не увидел на столе любимого
блюда.

Читайте
также, женщина 10 раз выходила замуж и каждый раз совершала одну и ту же ошибку.

Читайте Comments.ua в Google News



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.