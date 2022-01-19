Украина получила противотанковое оружие от Британии (фото, видео)

Помощь будет использована для защиты войск и критической инфраструктуры

В Украину прибыла партия международной технической помощи от Великобритании. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение. Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

По словам заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолия Петренко, помощь от Британии укрепляет войска нашей страны и усиливает оборонные способности.

«Я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации», – отметил Петренко.

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, Британия перегоняет противотанковые вооружения в Украину. Лондон отправил военно-транспортные самолеты С-17.

Ранее, согласно сообщениям американской разведки, власти РФ могут рассматривать вопросы развертывания вблизи украинских границ, а также в других неопределенных местах, новых видов ядерного оружия.