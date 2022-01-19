Проект по экономическому паспорту должен быть серьезно доработан, иначе он ударит по госбюджету – нардеп

Об этом написал народный депутат Украины Михаил Цымбалюк на своей странице в Facebook.

«Проект закона недоработан, имеет значительное влияние на государственный бюджет, наряду с тем есть значительные риски хищения средств Фонда», — написал Цимбалюк.

По мнению депутата, предложенный президентом законопроект должен быть серьезно доработан с учетом позиций экономических экспертов и внешних кредиторов Украины, ведь в нынешнем виде он содержит много рисков для бюджета и финансовой системы.

«Президентский Законопроект необходимо дорабатывать, или же взять за основу альтернативный Законопроект (№6394-2). В этом документе нет возрастного ценза, на пополнение фонда должно уйти 5% доходов Общего бюджета, а не только рента, то есть вся экономика будет работать на наполнение Фонда», — пояснил Цымбалюк.

Также он считает, что средства Фонда будущих поколений нельзя вкладывать в облигации внутреннего государственного займа и госпредприятия, которые могут обанкротиться — их нужно инвестировать в частный сектор, и этим дать толчок для развития украинскому малому и среднему бизнесу.