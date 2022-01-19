ДТП в Киеве — авто разбило припаркованные машины

В Киеве водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили.
Кадры ДТП на жилом массиве Троещина зафиксировала камера видеорегистратора другого авто, передает «Киев оперативный».
Автомобиль Skoda, совершая обгон, не справился с управлением и врезался в припаркованные иномарки. В машине находились помимо водителя еще трое пассажиров, которые после столкновения сразу вышли из авто.
В результате аварии разбитыми оказались два авто Hyundai и одно Kia.
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Пассажиров и водителя Skodа осмотрели медики. Они не пострадали.
Напомним, ранее мы писали, в Киеве на скользкой дороге перевернулось авто.