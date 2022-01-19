В Афганистане ополченцы сбили вертолет российского производства (видео)

Ми-17 эксплуатируется в почти 40 странах мира

В сети появилось видео, как ополченцы Афганистана сбили военно-транспортный вертолет Ми-17 ВВС Афганистана в районе Бехсуд в провинции Вардак.

Изображен момент попадания противотанковой управляемой ракеты, запущенной ополченцами полевого командира Абдул Гани Алипура. Попадание ракеты отрубило Ми-17 хвост. Вращаясь вокруг своей оси, вертолет начал беспорядочное падение и упал на горный склон.

К описанию ролика указано, что инцидент произошел в марте 2021 года.

Добавим, Ми-17 – многоцелевой вертолет российского производства, современный вариант Ми-8. Серийно выпускается с 1992 года, эксплуатируется почти в 40 странах мира.

Напомним, что боевики радикального движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, казнили четырех жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей.

Также, по состоянию на 1 сентября 345 граждан Афганистана обратились к Украине за помощью. Из них 53 человека были признаны беженцами, еще 38 человек признаны нуждающимися в дополнительной защите.

Ранее, талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который ранее придерживался строгих религиозных доктрин.

Кроме того, талибы дали дипломатическое обещание США.