Александр Пономарев резко изменил стиль

Александр Пономарев предстал в образе «пасечника». Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Известный украинский певец Александр Пономарев имеет немало поклонников. Поэтому он с удовольствием радует их новыми фотографиями или интересными моментами из жизни в своем Instagram. За его постами следит сто сорок тысяч подписчиков. Иногда он общается с ними в формате сторис.

На Рождество украинский певец посетил теплую страну, откуда делится разнообразными фотографиями. 17 января Александр Пономарев опубликовал фотографию с в широкой шляпе.

«Христос Родился! Наконец нашел себе шляпу 😅 (62-63 размер) в магазине на меня смотрели как на пришельца 😂 как Вам?», — сообщил украинский певец.