Александр Пономарев резко изменил стиль

Александр Пономарев предстал в образе «пасечника». Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.
Известный украинский певец Александр Пономарев имеет немало поклонников. Поэтому он с удовольствием радует их новыми фотографиями или интересными моментами из жизни в своем Instagram. За его постами следит сто сорок тысяч подписчиков. Иногда он общается с ними в формате сторис.
На Рождество украинский певец посетил теплую страну, откуда делится разнообразными фотографиями. 17 января Александр Пономарев опубликовал фотографию с в широкой шляпе.
«Христос Родился! Наконец нашел себе шляпу 😅 (62-63 размер) в магазине на меня смотрели как на пришельца 😂 как Вам?», — сообщил украинский певец.
Фолловеры начали активно комментировать фотографию с украинским певцом. Большинство из них оценило стиль Пономарева.
«Главное, чтобы Вам было удобно. Но в нем, как пасечник 😂»; «Круто 😉👍господин пришелец»; «Дед Панас😂 сказочку еще б) Колоритно!»; «Вуйко с горной долины»; «Супер!🔥Для красивого мужчины даже лысина подходит», — сообщают они
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