Порошенко суд 19 января — начались столкновения с полицией

Под Печерским судом в Киеве, где сегодня, 19 января, должны в 14:00 объявить решение о мере пресечения Петру Порошенко, начинаются стычки правоохранителей и сторонников экс-президента.

Об этом сообщил Телеграм «Сегодня».

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Под Печерским судом уже начались столкновения между силовиками и сторонниками Петра Порошенко. Люди пришли поддержать экс-президента, как он и просил их после предыдущего заседания. К ход идут газовые баллончики.

Активисты говорят, что конфликт начался из-за попыток людей установить печку (бочки, в которых разведен огонь), якобы для приготовления чая.

По информации издания, на 12:04 ситуация нормализовалась, стычки прекратились. Ведь сторонников Порошенко на данный момент значительно меньше, чем правоохранителей. Так что инцидент был недолгим. Но впереди еще несколько часов ожидания.

Полиция пытается разобрать палатки и забрать бочки у собравшихся.

Ранее рассказывал, что экс-президент уснул во время заседания.