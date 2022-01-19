Чиновники отказываются участвовать в незаконных авантюрах Зеленского-Коломойского-Портников

Так считает журналист Виталий Портников.
«События, которые мы наблюдали вчера в аэропорту имени Игоря Сикорского и в Печерском суде, продемонстрировали, что государственные служащие не хотят участвовать в авантюрах Владимира Зеленского и его покровителя Игоря Коломойского», — пишет Портников в статье на сайте телеканала «Эспрессо».
Журналист утверждает, что в случае с Петром Порошенко речь идет о банальном политическом преследовании в стиле Путина или Януковича.
Не замечать этого могут или откровенные безумцы — да, таких много среди поклонников Зеленского, но это все же, надеюсь, не большинство его потенциального электората или откровенные негодяи, которые используют Зеленского как инструмент для доступа к финансовым потокам», — отмечает журналист.
Он прогнозирует, процесс раскола так называемой президентской команды усилится из-за нежелания исполнителей следовать незаконным указаниям.
«В течение будущих недель и месяцев мы будем свидетелями впечатляющего дезертирства знаковых фигур в популистской власти. Не убежит только Коломойский, который, как всегда, договорится с победителем. И эти договоренности станут еще одним разочарованием для Зеленского – возможно, только тогда бывший фронтмен олигархического кабаре поймет, как аморально его использовали», — отметил Портников.
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