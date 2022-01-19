Легинсы зимой — как и с чем их модно носить, примеры с фото

Пандемия сделала легинсы одним их самых популярных предметов одежды. Модницы, включившие их в свои повседненвные образы, перенесли леггинсы из разделов спортивной одежды в стритстайл. Причем сочетания используются самые эклектичные и, как ранее казалось, несочетаемые: с вечерними босоножками, с рубашкой, со свитером или оверсайз-жакетом.

Об этом рассказал Harpers Bazaar.

Известной поклонницей обтягивающей одежды всегда была Ким Кардашьян. Но в этом сезоне она превзошла себя и легинсы в ее гардеробе были главным предметом. Были замечены в любви к ним также Ирина Шейк, Наталья Водянова, Кайя Гербер и Джиджи Хадид.

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Дизайнеры также включили легинсы во многие осенне-зимние коллекции. Особенно удачен оказался дуэт легинсов с ботфортами. Они словно были созданы друг для друга.

Зимой выбирайте легинсы из тканей с добавлением кашемира. Он лучше сохраняет тепло и вы точно не замерзнете.

Идеи того, с чем носить леггинсы в этой подборке.

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