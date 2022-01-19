«Дело Порошенко»: ГБР допросит работников Офиса президента и Кабмина

Государственное бюро расследований намерено допросит в качестве свидетелей более 200 человек из Кабмина, Офиса президента, Министерства энергетики и других госучреждений в рамках уголовного производства, касающегося закупки угля Украиной с временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей в течение 2014-2015 годов. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева, которое обнародовано в реестре 30 декабря.

Также в число потенциальных лиц, которых хотят допросить, попали работники Национального банка Украины и еще пяти банковских учреждений; члены Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2015 годах; должностные лица «Центрэнерго», «Укринтерэнерго», Змиевской и Трипольской ТЭС.

Кроме этого, следствие хочет допросить должностных лиц Министерства обороны Украины, ответственных за процессы перемещения товаров/услуг через линию разграничения в 2014-2015 годах, в частности, перемещение угля железнодорожным транспортом.

Сейчас ГБР ожидает выводов назначенных судебных экспертиз (пять экспертиз звукозаписи, комплексная судебно-лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза разговоров и текстовых воспроизведений и экспертиза в области основ национальной безопасности).

В ходатайстве следователя ГБР, полученном судом, сказано: из-за сложности уголовного производства необходимость проведения значительного объема следственных и процессуальных действий закончить досудебное расследование без дополнительного времени невозможно. Поэтому Фемида удовлетворила ходатайство следователя, и продлила срок досудебного расследования до 19 сентября 2022 года.

В общем по «угольному» делу четверо подозреваемых: экс-президент Петр Порошенко, народный депутат от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук, бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

По версии следствия, эти лица «преднамеренными действиями содействовали деятельности террористических организаций «Л/ДНР» путем организации и приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины, поставив энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций «Л/ДНР», чем взорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишив его возможностей для диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами».

Только в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей террористическим организациям «Л/ДНР» перечислено, обналичено и распределено в пользу террористических организаций 205,39 млн грн. В целом же перечисленная сумма по поставкам угля измеряется в 3,16 млрд грн.

Напомним, что в среду, 19 января, Печерский районный суд Киева должен объявить меру пресечения Петру Порошенко по делу по подозрению в государственной измене.

Вынести решение по итогам заседания суд мог еще два дня назад, 17 января, в день возвращения Порошенко в Украину, после нескольких недель пребывания за границей. В тот момент, следователю судье Алексею Соколову, который должен принять решение о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко, стало плохо. Однако после почти 12-часового заседания судья Алексей Соколов решил перенести объявление решения на 19 января.

До этого времени судья будет оставаться в совещательной комнате – анализировать доводы и писать судебное решение.

Напомним, что прокуратура просит миллиард гривен за Порошенко.

Отметим, Порошенко перед избранием меры пресечения заговорил об объединении политсил. Также Порошенко эмоционально обратился к украинцам и рассказал о «красных линиях».