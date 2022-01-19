Во всех городах Украины подскочил тариф на воду, 5 грн за кубометр — только начало: карта цен
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С первого дня 2022 года в Украине выросли тарифы на воду, а это значит, что уже в феврале украинцы получат платежки с новыми суммами. Важно отметить сразу, что стоимость одного кубометра в среднем подорожала примерно на 5 гривен.
Не стоит также забывать и тот факт, что почти полсотни водоканалов еще в декабре 2021 года сообщили о росте тарифов.
Об этом стало известно благодаря сообщению одного из украинских телеканалов.