Во всех городах Украины подскочил тариф на воду, 5 грн за кубометр — только начало: карта цен

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С первого дня 2022 года в Украине выросли тарифы на воду, а это значит, что уже в феврале украинцы получат платежки с новыми суммами. Важно отметить сразу, что стоимость одного кубометра в среднем подорожала примерно на 5 гривен.

Не стоит также забывать и тот факт, что почти полсотни водоканалов еще в декабре 2021 года сообщили о росте тарифов.

Об этом стало известно благодаря сообщению одного из украинских телеканалов.

Тариф на воду, скриншот: YouTube

Тариф на воду, скриншот: YouTube

Нацкомиссия, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в Украине, позволила повысить тарифы на холодную воду по причине увеличения расходов на электричество, ремонты, и зарплаты работников предприятий.

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Тариф на воду, скриншот: YouTube

Тариф на воду, скриншот: YouTube

Стоимость кубометра холодной воды выросла во всех городах. Так, «Тернопольводоканал» установил стоимость кубометра воды в январе на 7 гривен больше, чем в декабре – 36,696 гривен за кубометр.

Меньше всего вода подорожала для клиентов «Полтававодоканала», только на гривну, — до 33,768 гривны за кубометр. Самую дорогую воду продает Запорожский облводоканал – по 54,63 гривны за кубометр. В «Бердянскводоканале» – тариф составляет 47,56 грн за кубометр воды.

В столице с 1 января стоимость водоснабжения и водоотвода увеличилась почти на 20%. Местный «Киевводоканал» повысил тариф на холодную воду на 5 гривен – до 30,38 гривен за каждый кубометр.

Тарифы на воду выросли у 45 водоканалов. Коммунальщики объясняют введение новых тарифов повышением расходов на водоснабжение. Себестоимость водоснабжения растет за счет повышения стоимости энергоносителей, повышения минимальной заработной платы персонала, роста налогов.

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