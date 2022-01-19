Крещение в Киеве — фото и видео купания в прорубе на Гидропарке

В среду, 19 января, украинцы отмечают праздник Крещения и по традиции ныряют в ледяную воду, чтобы «очистить грехи». Как в этом году проходит купание на столичном Гидропарке показало издание «Главред» и «Телеграф», опубликовав соответствующие кадры.

Жители столицы массово приходят на специальные зоны для купания, чтобы погрузиться в воду. Одна из них расположена на Гидропарке. Там специальные службы расчистили берег от льда, чтобы люди могли свободно заходить в реку.

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Отметим, что утром в Киеве было -5 градусов, но это не испугали жителей столицы, кто-то бодро купался в ледяной воде, а кому-то хватило смелости только раздеться и сфотографироваться.

К слову, на берегу таких зон в целях безопасности дежурят работники специальных служб: спасатели и медики.

Напомним, семейный врач Тарас Буланов отметил, каким людям не стоит нырять в прорубь на праздник Крещения, чтобы не навредить своему здоровью.

Ранее на Realist.online сообщалось, что украинцы празднуют Крещение Господне: что нельзя делать верующим в этот день.