Власть должна понять – кредит доверия от Запада не безграничный

Путин не будет нападать просто так. Он будет ждать дестабилизации.

А проблема в том, что теперь и прямого вмешательства во внутреннюю политику не требуется, украинцы собственными руками ведут дело к тому, что на Западе скажут: «Да, конечно, молодая демократия и все такое, но вписываться за такой бардак невозможно».

Я был потрясен, когда увидел, как офицеры разведки прямо в эфире рассказывают о подробностях совещания у президента, а это было совещание по секретной спецоперации. Как это может быть? Это увидел и «остальной мир».

Всем было ясно: в интересах внутриполитической борьбы люди переходят всякие границы

Ответ на это тоже меня поразил. Я, честно говоря, ожидал, что подвергшись такой дикой атаке офис Зеленского опубликует какие-то очередные пленки старого разговора Порошенко с Путиным. Однако вместо этого открыли дело о госизмене.

Короче говоря, в довольно опасных условиях, когда Зеленский с начала 2021 года пошел на обострение с Кремлем, внутри Украины люди «без руля и ветрил» решили его мочить любой ценой. А Путин стал поддавливать и к концу года вообще стал давать понять, что «можно и воевать, если что».

Я написал серию одобрительных колонок о Порошенко в последний год перед выборами, его курс уже не вызывал симпатий в Украине, но тем не менее он крепко стоял в последние два года в отношении Кремля. Зеленский – наоборот – пришел с «мандатом мира», его все обвиняли в слабости, а теперь он «президент, бросающий самый опасный вызов кремлевскому дракону» в регионе.

При этом война с ним внутри идет на таких высоких градусах, что Кремлю достаточно подождать 3-5 месяцев и украинцы сами доведут дело до того, что весь альянс тихо, «культурно» отойдет в сторону.

Если Украина будет дальше «торговать» на глобальном рынке только готовностью войны с Россией, то это очень плохо кончится для Украины. Потому что сама по себе эта «готовность» никому в Европе не нужна. Вся эта внутриполитическая борьба в Украине сделалась неимоверно опасной.

И хотя плечо на Западе у Украины сейчас гораздо более консолидированное, чем в 2014-2015 гг., обольщаться-то не надо.

Джерело: блог Олександра Морозова

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