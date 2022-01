Джамала призналась в любви сразу трем мужчинам

Фото со страницы Джамалы

На рождественские праздники певица поехала с семьей Египет и публикует разные фотографии из курорта. 18 января девушка опубликовала серию снимков с пляжа в компании своего супруга Сеит-Бекира Сулейманова и сыновьев Эмира-Рахмана и Селима-Гирая. В подписи к фото она призналась супругу в любви цитатой песни Java Jive знаменитого американского джазового коллектива The Manhattan Transfer.

«I love coffee. I love tea. I love you and I hope that you love me too», — сообщила она.