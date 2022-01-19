Джамала призналась в любви сразу трем мужчинам

Джамала, фото: Instagram

Напомним, Анна Неплях после поражения на «Мисс Вселенная» сменит профессию на «серьезную»: «Врожденное чувство справедливости». Девушка назвала планы на будущий год. Там ничего материального — хочет развиваться внутренне.

Также портал Знай.ua сообщал, что бывшая «Холостячка» Ксения Мишина призналась, к кому ее ревновал Александр Эллерт и изменял ли ей: «Саша лишил меня девственности»

Также мы писали, что Сергею Бабкину намекнули, почему он зря изменил своей Снежане. На Старый Новый год Сергей Бабкин решил поделиться семейным фото. Его большая семья позировала сидя за столом.

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