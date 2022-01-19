Джамала призналась в любви сразу трем мужчинам

Джамала растрогала украинцев теплыми отношениями с мужем. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Популярная украинская певица и победительница «Евровидения 2016» Джамала частенько радует поклонников всевозможными публикациями на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят около 900 тысяч человек.
Фото со страницы Джамалы
На рождественские праздники певица поехала с семьей Египет и публикует разные фотографии из курорта. 18 января девушка опубликовала серию снимков с пляжа в компании своего супруга Сеит-Бекира Сулейманова и сыновьев Эмира-Рахмана и Селима-Гирая. В подписи к фото она призналась супругу в любви цитатой песни Java Jive знаменитого американского джазового коллектива The Manhattan Transfer.
«I love coffee. I love tea. I love you and I hope that you love me too», — сообщила она.
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Фолловеры активно начали комментировать данный пост. Большая часть засыпала певицу комплиментами.
«Красивые вы! P. s. люблю эту песню))»; «Какие красивые ваши ножки 😍 хорошего отдыха! Я вас тоже люблю❤️»; «Добрый день. Можно поинтересоваться ? Вы отдыхаете без нянь?»; «Вы прекрасная семья, очень милые и детишки, и вы, счастья вам!🙌🔥❤️», — отмечают они.
Джамала, фото: Instagram
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