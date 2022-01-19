Ученые назвали новый плюс средиземноморской диеты

Опыты на обезьянах показали, что переход с западной на средиземноморскую диету заметно уменьшает аппетиты приматов и лишает их желания переедать. Об этом пишут ученые в журнале Obesity.

«Западная пища была придумана компаниями, которые хотят, чтобы мы постоянно покупали их продукцию. Они сделали ее максимально съедобной и привлекательной, благодаря чему она заставляет нас переедать. Переход на средиземноморскую диету позволяет наслаждаться едой и при этом не злоупотреблять ей», — заявила Кэрол Шайвли (Carol Shively) из университета Уейк-Форест в Уинстон-Салеме (США).

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.

К примеру, четыре года назад ученые выяснили, что употребление большого количества фруктов, овощей, оливкового масла и других компонентов средиземноморской кухни заметно снижает вероятность развития рака матки и рака груди у женщин. Позже медики обнаружили, что подобная диета заметно уменьшает вероятность развития импотенции, инфаркта и ожирения.

С другой стороны, недавний большой обзор всех исследований плюсов и минусов средиземноморской диеты, опубликованный коллаборацией Cochrane, не смог однозначно показать, что она полезна для сердца и сосудов или наоборот, вредна для здоровья человека. Подобные выводы заставляют ученых активнее изучать ее свойства и подключать большее число добровольцев к подобным опытам.

Шайвли и ее коллеги подошли к изучению свойств средиземноморской диеты с несколько другой стороны. Они не стали наблюдать за людьми или проводить среди них опросы, а избрали более предсказуемых и «исполнительных» испытуемых – макак-крабоедов (Macaca fascicularis). Эти обезьяны, как и человек, относятся к числу всеядных млекопитающих, способных поедать и переваривать практически любой тип животной или растительной пищи.

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