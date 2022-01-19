Способ «взлома» iPhone, чтобы увеличить производительность

Айфоны — фантастические устройства, но если они начинают тормозить, они могут стать настоящей головной болью. Есть действительно простой трюк, который вы можете использовать, чтобы ускорить работу и снова влюбиться в свой блестящий гаджет Apple.

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День, когда вы принесете домой свой первый iPhone из магазина Apple , может стать одним из самых захватывающих в вашей жизни.

Но по мере того, как айфоны становятся старше, они становятся все медленнее, громоздче и менее удобными.

На самом деле, это такая проблема, что Apple была даже оштрафована французским правительством на 21 миллион фунтов стерлингов в 2020 году за «намеренное» замедление работы своих устройств по мере выпуска новых гаджетов, что вынуждало людей покупать последнюю модель.

Однако если вы раскошелились на 1000 фунтов стерлингов за iPhone, вы точно не захотите покупать еще один в течение нескольких лет, даже если ваш текущий уже не совсем справляется со своей задачей.