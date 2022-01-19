Способ «взлома» iPhone, чтобы увеличить производительность

0

Айфоны — фантастические устройства, но если они начинают тормозить, они могут стать настоящей головной болью. Есть действительно простой трюк, который вы можете использовать, чтобы ускорить работу и снова влюбиться в свой блестящий гаджет Apple.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

День, когда вы принесете домой свой первый iPhone из магазина Apple , может стать одним из самых захватывающих в вашей жизни.

Но по мере того, как айфоны становятся старше, они становятся все медленнее, громоздче и менее удобными.

На самом деле, это такая проблема, что Apple была даже оштрафована французским правительством на 21 миллион фунтов стерлингов в 2020 году за «намеренное» замедление работы своих устройств по мере выпуска новых гаджетов, что вынуждало людей покупать последнюю модель.

Однако если вы раскошелились на 1000 фунтов стерлингов за iPhone, вы точно не захотите покупать еще один в течение нескольких лет, даже если ваш текущий уже не совсем справляется со своей задачей.

Гаджеты

Гаджеты

Если ваш телефон не работает, к счастью, есть один невероятно простой трюк, который вы можете использовать, чтобы сбросить настройки и вернуть iPhone в полностью рабочее состояние.

Один пользователь iPhone понял, что его новый iPhone 13 работает не так быстро, как должен, когда его процессор работает на полную мощность, и нашел способ исправить это.

Чтобы ускорить процесс, вы можете выполнить «принудительную перезагрузку». Здесь вы нажимаете и отпускаете кнопку увеличения громкости, а затем делаете то же самое с кнопкой уменьшения громкости, удерживая боковую кнопку.

_

Удерживайте боковую кнопку зажатой, пока на экране не загорится логотип Apple, и дождитесь запуска телефона.

Это очищает память телефона и позволяет начать все сначала, то есть он не будет забит ненужными программами.

Хотя трюк работает хорошо, вы не должны делать это слишком часто. Apple советует вам делать это только тогда, когда обычные перезапуски не решают проблему, а чрезмерное усердие может привести к потере данных и файлов.

Напомним, что украинцы сравнили контрабандный Айфон с магазинным.

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_