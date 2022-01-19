Самооборона от рейдеров и рекетиров

Криминогенная обстановка в Украине вынуждает граждан предпринимать контрмеры. Не надеясь на помощь правоохранительных органов, люди объединяются в дружины, чтобы защитить себя и свое имущество от краж и разбоев. Подобные патрули создаются как в сельской местности, где фермеры и селяне отбиваются от банд, так и в городах, где жители какой-нибудь многоэтажки, уставшие от “террора” квартирных воров, организовывают дежурства.

Подробнее о ситуации и ее развитии – в материале Realist.online.

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Достал произвол

Подчеркнем, что речь идет не о политических или общественных организациях. Отряды создают именно обычные граждане, уставшие от беспредела одних и бездействия других. При этом, эксперты считают, что количество таких объединений в будущем будет только возрастать.

Памятный случай в селе Десантное Вилковской территориальной общины Одесской области, где местные жители создали отряд самообороны против банд, которые отжимали у местных урожай и технику, а тех, кто пытался оказывать сопротивление, запугивали. В отряд тогда входило четыре десятка мужчин 25-40 лет, некоторые брали с собой на патрулирование зарегистрированное огнестрельное оружие.

Похожая ситуация была зафиксирована в селах Шульговка и Сорочино Петриковском районе на Днепропетровщине, где местные жители систематически подвергались нападению участников ОПГ. Дошло до того, что люди вечерами боялись выходить из дому. Тогда селяне открыто решили создать отряд самообороны, и даже провели сессию. После того, как история стал достоянием всеукраинских СМИ, в Петриковском районе вскоре была проведена спецоперация, в ходе которой силовики задержали вооруженную банду. Не исключено, что это те самые «братки», которые “кошмарили” местных жителей.

Вообще, по мнению аграриев, пользу от местных отрядов самооборон трудно переоценить. Так, президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак, на слова которого ссылается Argumentua, отмечал, что в Кировоградской области с помощью отрядов самообороны за год удалось снизить количество рейдерских атак в сто раз.

Нередко «народные патрули» организовывают жители городов. Жильцы многоэтажного дома на ул. Головатого в Борисполе организовали ночное дежурство, так как устали от систематических квартирных краж. Автору этих строк один из организаторов рассказывал, что жильцы дежурили по четверо, сменяя друг друга через каждые два часа. При необходимости могли поднять еще четверых, для этого скидывалось сообщение в Viber-группу. В итоге «бойцам» удалось ночью задержать мужчину в маске и с фомкой (ранее он сидел за кражи). Посадить предполагаемого преступника не получилось, так как тот не был застигнут на месте преступления, а других фактов против него не было.

Подобных отрядов самообороны в Украине немало, просто они не публичны. Люди не только патрулируют улицы, но и выслеживают черных лесорубов, стерегут луга от поджигателей травы. И дело тут не спортивном интересе или каком-то общественном уважении. Граждане вынуждены становится на защиту, поскольку считают, что те, кто должен делать то по долгу службы, «забивают» на свои обязанности.

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Раскрываемость только на бумаге

К работе правоохранительных органов украинцы всегда относились настороженно. Последние опросы показывают рост общественного недоверия, и в первую очередь — к Национальной полиции. Не помогает и официальная статистика, в соответствии с которой, количество преступлений в Украине последние годы сокращается, а раскрываемость увеличивается. Если в 2020 г. в стране было совершено 360 тыс. правонарушений из которых подозрение получили 167 тыс. или 46% от всех преступлений, то в 2021 правонарушений зарегистрировано уже 321 тыс., а раскрыто 172 тыс. или 53%. К слову, в Германии в 2018 г. было раскрыто лишь 35% правонарушений. Просто гордость берет за наших!

Столичный юрист Евгений Савенко к полицейской статистике относится скептически.

«Как практик скажу, что 9 из 10 преступлений не регистрируются… Есть шаблонный ответ, который разошелся по всем правоохранительным органам, и который сводится к тому, что “признаков уголовного правонарушения не усматриваются”. Хотя, они не имеют право давать оценку по заявлению, пока не откроют уголовное дело», — рассказал он Realist.online.

Столичный адвокат Ростислав Кравец также считает, что уголовные преступления сегодня по большей части не регистрируются. В качестве примера он привел нарушения законодательства в отношении непривитых педагогов, коммунальных служащих и др., которых работодатели незаконно отстранили от работы. Многие в итоге писали заявление в полицию, но большинство из них не регистрировались.

«Думаю, если проведете опрос среди тех, кто сталкивался с полицией, 98% укажут на неудовлетворительность ее работой. В случае, если человека обокрали или побили, то поверьте мне, до суда дойдет в лучшем случае каждое десятое такое дело. Что касается уровня раскрываемости, предполагаю, что 90% — это раскрываемость по горячим следам (напился, убил, уснул). Если же речь идет о более-менее сложных преступлениях, раскрываемость там – минимальна. Это можно посмотреть на примере резонансных преступлений: убийство журналиста Шеремета и др. Приговора нет», — подчеркнул адвокат в комментарии Realist.online.

Он также добавил, что заставить сегодня полицейских открыть производство и расследовать его – большой труд. Одна из причин – вымывания из системы опытных кадров во время реформы.

«Полицейские, которые сегодня что-то соображают, давно ушли в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро, где зарплаты выше в 5 – 10 раз», — заключил он.

Евгений Савенко советует в случае отказа в открытии производства подавать жалобу следственному судье. Впрочем, многие не знают, как это делать, а потому не обращаются.

«В итоге, люди видят, что никто им не помогает, хотя ситуации бывают порой абсолютно очевидными. Что делать? Те, кто послабее духом – сглатывают и сидят тихо. Кто посильнее, начинают думать, как бы самостоятельно защититься», — подчеркнул юрист.

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Призрак “махновщины”

По мнению правозащитников, тенденция с отрядами самообороны в Украине может иметь далеко идущие последствия, в том числе негативные. Как показывает практика, люди иногда не понимают нормы закона, и переходят черту. Часто вместо отрядов самообороны возникают парамилитарные объединения.

«Если политика государства не изменится, ситуация может ухудшиться. И очень возможно, что мы доживем до времен какой-нибудь “махновщины”, где каждый будет рассказывать, что он главный на своей территории» — подчеркнул Евгений Савенко.

Ростислав Кравец считает, что создание отрядов самообороны – сродни с различными «бандформированиями» по типу коммунальной варты, коммунальной полиции и пр.

«Мы платим налоги, чтобы полиция исполняла свои обязанности. Но если мы, граждане, вынуждены создавать свои формирования, для защиты нашего покоя и уюта, тогда я не понимаю смысла в уплате налогов. С таким подходом у нас Родина остается, а страна исчезает», — подытожил он.

В заключение

Равнодушие государственных органов к выполнению своих обязанностей – повсеместно в Украине, и говорит о деградации вертикали власти. А как известно, если место освобождается, его занимает кто-то другой, например, криминал, местные феодалы с частными армиями либо гражданские отряды самообороны. Если выпустить ситуацию из-под контроля, под угрозой в конечном итоге может оказаться целостность государства.

В создании народных дружин, впрочем, есть и положительная тенденция. Народ на своей шкуре ощущает, что решить проблему нужно исключительно сообща, путем объединения. В данном материале мы привели примеры как это происходит в вопросах общественной безопасности. Но также такой подход может помочь в улучшении социальных и экономических условий как в отдельно взятом населенном пункте, так и на большей территории. Тенденция всевозможных объединений на общественных началах свидетельствует о том, что процесс движется и мы можем говорить лишь о сроках и качестве.

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