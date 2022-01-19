Агрессия Кремля. Эрдоган прилетит в Украину для встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие недели совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня. Как пишет New.Fox-24, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, параллельно будет поддерживаться контакт и с российской стороной.

«Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели», – сообщил пресс-секретарь Эрдогана.

Он также отметил, что Турция готова сыграть любую роль для понижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

«В то же время мы будем в тесном контакте с россиянами, чтобы избежать любых военных действий с серьезными и необратимыми последствиями», – добавил спикер Эрдогана.

Напомним, Турция готова способствовать снижению напряжения между Киевом и Москвой.

Анкара серьезно обеспокоена эскалацией между Россией и Украиной. Президент Эрдоган неоднократно поднимал и поднимает эту тему в разговорах с президентами Путиным и Зеленским, а также в переговорах с европейскими лидерами и президентом США», – сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

По его словам, Турция призывает как можно скорее снизить уровень напряжения, поскольку отвечает интересам всех стран региона. Необходимо не допустить новое противостояние, в том числе в Донбассе, добавил пресс-секретарь.

Напомним, накануне Путин попросил Байдена о срочных переговорах.

Отметим, что Байден после разговора с Путиным переговорит с Зеленским.

Как известно, 29 декабря в РФ прошла встреча Путина и Лукашенко. Диктаторы заявили о планах провести совместные военные учения на территории Беларуси в 2022 году.