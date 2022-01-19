Александр Усик признался Маше Ефросининой, что страдает от ревности — жене-красотке не дают прохода

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Известный украинский боксер Александр Усик дал откровенное интервью, в котором раскрыл некоторые секреты свой жизни. В частности, поговорили о карьере и о личной жизни мужчины.

Новое, большое интервью вышло на YouTube-канале Маши Ефросининой, куда она регулярно приглашает знаменитостей пройти экзамен на откровенность.

В этот раз под прицелом камер и личных разговоров оказался Александр Усик. Сначала в блице Маша у него спросила, что произойдет, если на улице открыто начнут приставать к его супруге, и в этот момент он бы находился в другой стране не зная языка.

Александр Усик, фото: скриншот из видео

Александр Усик, фото: скриншот из видео

Он сразу же вспомнил ситуацию, которая произошла с ними в Испании. Было это в 2018 году, и у мужчины случилась травма локтя, пришлось задержаться в Барселоне еще на несколько дней, и они прогуливались по городу.

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Пока Александр закрывал квартиру, супруга пошла впереди, и за ней последовала компания молодых ребят, которые пристально смотрели на новую курточку известного бренда, которую на днях ей подарил боксер. Он обогнал их, и спросил какие у них проблемы, на что они немного начали конфликтовать.

«Я думаю, что если бы такая ситуация была, то эмоционально я мог бы нанести удар одному из этих людей. Люди пытаются это сделать, а я не обращаю внимания. Я работаю над собой. Я понимаю, что если я отвечу, то я дам повод своей слабости. Элементарно, не читайте ничего про себя» — рассказывает Александр Усик.

Александр Усик, фото: скриншот из видео

Александр Усик, фото: скриншот из видео

Далее Мария спросила у него три любимых воспоминания про Крым. В последний раз он был там с женой два года назад, до пандемии. Они решили путешествовать по Украине.

«Мой район. Евпатория. И Алушта Спартак — это тренировочная база, на которой было нереально круто. Я очень обожаю Крым» — говорит мужчина.

Напомним, что Александр Усик отпраздновал 35-й день рождения, одевшись «не по размеру»

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