Александр Усик признался Маше Ефросининой, что страдает от ревности — жене-красотке не дают прохода

Александр Усик, фото: скриншот из видео

Он сразу же вспомнил ситуацию, которая произошла с ними в Испании. Было это в 2018 году, и у мужчины случилась травма локтя, пришлось задержаться в Барселоне еще на несколько дней, и они прогуливались по городу.

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Пока Александр закрывал квартиру, супруга пошла впереди, и за ней последовала компания молодых ребят, которые пристально смотрели на новую курточку известного бренда, которую на днях ей подарил боксер. Он обогнал их, и спросил какие у них проблемы, на что они немного начали конфликтовать.

«Я думаю, что если бы такая ситуация была, то эмоционально я мог бы нанести удар одному из этих людей. Люди пытаются это сделать, а я не обращаю внимания. Я работаю над собой. Я понимаю, что если я отвечу, то я дам повод своей слабости. Элементарно, не читайте ничего про себя» — рассказывает Александр Усик.