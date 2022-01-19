Александр Усик признался Маше Ефросининой, что страдает от ревности — жене-красотке не дают прохода
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Известный украинский боксер Александр Усик дал откровенное интервью, в котором раскрыл некоторые секреты свой жизни. В частности, поговорили о карьере и о личной жизни мужчины.
Новое, большое интервью вышло на YouTube-канале Маши Ефросининой, куда она регулярно приглашает знаменитостей пройти экзамен на откровенность.
В этот раз под прицелом камер и личных разговоров оказался Александр Усик. Сначала в блице Маша у него спросила, что произойдет, если на улице открыто начнут приставать к его супруге, и в этот момент он бы находился в другой стране не зная языка.