Ученые раскрыли необычную связь между кариесом и атеросклерозом

Люди, часто страдавшие от кариеса и других проблем с зубами в детстве, почти в два раза чаще становятся жертвами атеросклероза, чем их более здоровые сверстники. Об этом пишут финские кардиологи в журнале JAMA Network Open.

«Мы раньше никогда не сталкивались с подобной необычной взаимосвязью, так как никому не приходило в голову сопоставить то, насколько здоровой была ротовая полость пациентов в детстве с частотой развития болезней сердца среди них. Это открытие говорит о том, что с оральными инфекциями нужно бороться уже в детстве», — заявил Пиркко Пуссинен (Pirkko Pussinen) из университета Хельсинки (Финляндия).

Атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов, как говорит статистика ВОЗ, остаются одной из главных причин смерти людей в большинстве стран мира, несмотря на все попытки его победить. Как правило, развитие этой болезни начинается со скопления холестерина на стенках сосудов, что через некоторое время приводит к их утолщению, накоплению в них кальция и потере гибкости.

Пока ученые не раскрыли конкретные механизмы формирования холестериновых бляшек и известковых отложений в стенках сосудов. Часть исследователей считает, что в развитии атеросклероза виноваты изменения в работе генов, связанных с метаболизмом жиров, приводящие к накоплению «вредного» холестерина в крови. Другие биологи предполагают, что «спусковым крючком» болезни служит нечто иное.

Пуссинен и его коллеги открыли еще один фактор, влияющий на развитие атеросклероза, анализируя совершенно не связанную с ним статистику – то, как часто люди, участвовавшие в «пожизненных» наблюдениях за их здоровьем, страдали от кариеса в детстве.

В этом проекте, CRYFS, участвовало 755 граждан Финляндии, чьи родители, а затем и они сами, согласились на практически постоянные проверки состояния их сердца и сосудов, а также других аспектов их жизнедеятельности.

Все эти люди прошли серию стоматологических осмотров в шесть, девять и двенадцать лет, начиная с того времени, когда их молочные зубы начали выпадать. Врачи не только лечили их, но и отмечали, как много следов кариеса присутствовало на их зубах, страдали ли они от воспалений десен, кровотечений, пародонтоза и были ли у них пломбы.

Через три десятка лет они прошли серию новых обследований, в ходе которых ученые измерили толщину стенок их артерий и проверили, не появились ли у них ранние формы атеросклероза и других болезней сердца и сосудов.

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