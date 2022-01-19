Снежана Бабкина искупалась в снегу на Крещение

Сегодня православные христиане отмечают один из самых древних праздников — Крещение Господне. Некоторые украинские знаменитости придерживаются традиций и делятся в социальных сетях, как они начали этот день.

Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана также решила начать 19 января бодро. Актриса театра и кино не окуналась в прорубь, однако приняла холодные «снежные» ванны. В Инстаграм-аккаунте артистка разместила новое фото, на котором позировала обнаженной, прикрывая банным веником интимные места.

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Любимая Бабкина красовалась на свежем снегу без одежды, закрыв глаза от ярких ощущений. Лучезарная улыбка селебрити и «душ» из снега стали мотивацией для поклонников повторить «обряд» и написать приятные слова под постом. К слову, Снежана поздравила фолловеров с Водокрещей.

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«С Крещением, дорогие! Чистого неба над головой, светлой радости, нескончаемого счастья, здоровья крепкого вам и вашим семьям!!! Пусть ваш внутренний дух будет бодрым», — читаем под свежей публикацией.

«Фото огонь», «С Крещением! Нереальное фото», — отметили подписчики. Кстати, муж Бабкиной часто практикует купание в ледяной воде и ведет здоровый образ жизни.

Ранее Realist.online сообщал, что фанаты Дорофеевой раскритиковали ее селфи без макияжа.