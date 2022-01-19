Чтение мыслей скоро станет реальностью: ученые сделали весомый шаг

Потеря речи

Афазия – это состояние, при котором человек теряет речь, например вследствие инсульта. Люди с афазией продолжают думать словами, как и до потери языка, но с точки зрения нейрофизиологии испытывают проблемы.

При нормальной речи без расстройств у человека активизируются разные участки мозга. Эти сигналы можно считать, например, методом электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Были проведены исследования по расшифровке такой речи, и ученым удалось связать произносимые нами звуки с соответствующими зонами возбуждения в головном мозге.

Но речь людей с афазией остается глубоко внутри мозга, они не задействуют при этом горло, язык и губы. Мнимая речь долгое время была для нейробиологов призраком: слабые и малочисленные нервные импульсы просто не удавалось распознать.

Новое исследование афазии

Для того чтобы понять скрытый язык, ученым пришлось воспользоваться методом электрокортикографии, при котором электроды, фиксирующие электрическую активность нейронов, накладываются прямо на кору головного мозга. Этот способ гораздо чувствительнее и точнее, чем классический ЭЭГ, при котором электроды накладываются на кожу головы.

В исследовании согласились принять участие 13 пациентов с эпилепсией. Сначала они произносили слова вслух, а потом только мысленно. В это время ученые измерили электрическую активность мозга подопытных. Они оценивали частоту ритмов и определяли активные зоны.

Где у мозга возникает речь

На высоких частотах (80 – 150 Гц) была хорошо видна устная речь, но для внутреннего диалога они оказались неинформативными. А вот на низших (12 – 18 Гц) ученым удалось «услышать» внутренний голос испытуемых.

Полученных данных пока недостаточно для полноценной расшифровки внутреннего монолога. Однако удалось понять, что он локализован в левой боковой части мозга, которая также задействована в обработке информации, связанной со слухом и памятью, но в ней также находится часть зоны Вернике, которая отвечает за восприятие слов и языковых символов. В дальнейшем это позволит создать систему для «чтения мнений», что позволит людям с нарушениями речи общаться с окружающими.