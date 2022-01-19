Анатолий Бурмич: Юристы неоднократно говорили о том, что обвинения против Медведчука в угольном деле высосаны из пальца

Если бы экс-президента Петра Порошенко реально хотели привлечь к ответственности, то подозрение ему объявляли бы явно не по так называемому угольному делу, в котором нет ни фактов, ни предмета преступления, ни доказательств, о чем неоднократно говорил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которому предъявляют аналогичные обвинения. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич в эфире телеканала UkrLive, сообщает 112.ua.

Нардеп напомнил, что в отношении Порошенко открывали дела и с более существенной доказательной базой и по более существенным правонарушениям.

«Хотели бы Порошенко посадить ‒ посадили бы не по этому делу. Там есть 130 дел. Тарифы поднимал, отчитываясь перед Байденом, в интересах чужой державы и в ущерб украинскому народу. Начиная со Свинарчуков можно было найти что хочешь. Но никто эти дела не трогает», – констатировал Бурмич.

Парламентарий также отметил, что Виктор Медведчук находится под домашним арестом из-за обвинений в закупке угля с неподконтрольных территорий, хотя юристы подчеркивают: состава преступления ни в его действиях, ни в действиях Порошенко, который был на тот момент Президентом, нет.

«Уже который месяц по высосанному из пальца делу сидит (под домашним арестом. – Ред.) Виктор Владимирович Медведчук. Почему высосанному из пальца? Потому что на момент, когда были сделки с углем, не было ни одного закона, ни одного постановления, запрещающего это делать. Донбасс был в юрисдикции, шахты платили налоги. Не было никаких нарушений. Главное, что мотив был поставить дешевый уголь вместо дорогого, чтобы люди не замерзли. Какая это измена? Может, наоборот, надо награды за это давать», – отметил Анатолий Бурмич.