Компании не смогут оформлять сотрудников ФЛП? Гетманцев анонсировал изменения

В Украине ФЛП третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. Это может позволить сократить схему от уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не в качестве работника в штат (нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% военного сбора и НДФЛ), а в качестве ФЛП (нужно платить 5% с зарплаты). Об этом глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал в интервью Obozrevatel.

«Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти», – говорит эксперт.

Что предлагает Гетманцев:

снизить эффективную ставку налогообложения;

расширить возможности для декларирования;

ввести семейное декларирование;

ввести по польской модели налог на выведенный капитал в качестве опции для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн;

ограничить возможность трудоустройства в компании «зарплатных ФЛП».

«Сузить возможность сотрудничества ФЛП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве «зарплатных ФЛП». Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех», – объяснил Гетманцев.

Недавно Гетманцев анонсировал возможную отсрочку штрафов для ФЛП.

Ранее Кабинет министров окончательно назвал категории предпринимателей, которые могут не пользоваться кассовыми аппаратами (РРО и ПРРО).

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла собрать большинство депутатов, необходимое для принятия законопроекта об отсрочке сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога № 6376. В проекте закона авторы предлагали отсрочить обязательность кассовых аппаратов еще на год – в начале 2023 года.

Это будет мало распространяться на тех плательщиков единого налога 2-4 групп, годовые доходы которых не превышают 220 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 1,3 млн грн).