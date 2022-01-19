Ученые признали полуфабрикаты и фастфуд главными «пособниками» ожирения

Опыты на добровольцах помогли американским медикам доказать, что консервы, полуфабрикаты и фастфуд значительно сильнее способствуют развитию ожирения, чем домашняя или сырая пища. Их выводы были представлены в журнале Cell Metabolism.

«Я бы крайне удивлен. Изначально я думал, что если мы «уравняем» диеты по количеству калорий, сахара, жиров, белков и соли, у промышленно приготовленной пищи не будет каких-то «магических» качеств, заставляющих людей переедать. Но оказалось, что это на самом деле так – люди, употреблявшие подобные блюда, получали заметно больше калорий и быстрее толстели», — рассказывает Кевин Холл (Kevin Hall) из Национального института диабета в Бетесде (США).

В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи. К примеру, год назад ученые обнаружили, что жирная пища способствует развитию болезни Альцгеймера и меняет работу мозга таким образом, что человек начинает есть еще больше, а два года назад они выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел.

С другой стороны, недавно медики показали, что другие типы пищи, в том числе средиземноморская кухня, не только препятствуют набору лишнего веса, но и могут улучшать работу сердечно-сосудистой системы, мозга и других органов молодых и пожилых людей. Эти открытия заставили исследователей задуматься о том, что именно отличает диеты друг от друга и как они влияют на поведение человека и его микрофлору.

Холл и его коллеги почти случайно раскрыли одну из возможных причин того, почему западная диета способствует развитию ожирения и почему в последние годы почти все страны мира охватила эпидемия лишнего веса. Они проверяли популярную сегодня идею о том, что фастфуд и полуфабрикаты сами по себе нарушают метаболизм и заставляют человека есть больше пищи.

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