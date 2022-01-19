Коронавирус Омикрон — типичные симптомы, которые встречаются у пациентов

На Бувовине новым штаммом коронавируса «Омикрон» заразились уже 16 человек. Его симптомы напоминают обычный ОРВИ.

Об этом в комментарии «АСС» рассказала менеджер по общественному здоровью управления здравоохранения Черновицкого городского совета Надежда Лабанда.

По словам специалиста, «Омикроном» все чаще болеют 30-летние люди, в то время как «Дельта»-штаммом — пациенты в возрасте от 38 лет.

Лабанда отметила, что «Омикрон» передается в 4,2 раза быстрее по сравнению с «Дельтой».

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Среди самых распространенных симптомов «Омикрона»: насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. Этому штамму, к слову, свойственный симптом — чихание и охриплость голоса. При этом повышенная температура наблюдается только в четверти случаев. Тем самым медик сравнила его с обычным ОРВИ.

«Несмотря на то, что симптомы «Омикрона» похожи на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи», — резюмировала Надежда Лабанда.

Напомним, ранее сообщалось, где в Украине выявили «Омикрон»-штамм COVID-19.

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