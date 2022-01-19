Путин думает, что его действительно боятся. И это подзадоривает на «подвиги»

Парадокс

Путин шантажирует Запад собственным самоубийством, а хор западных политиков-психотерапевтов уговаривает его не прыгать с балкона на головы прохожим.

Если бы американцы и европейцы действительно были русофобами, они бы сейчас не пытались удержать Россию от полномасштабной войны против украинского соседа, а с удовольствием смотрели, как она собирается сломать себе на этой войне шею.

Современный европейский идеалистический пацифизм заслуживает уважения, но не эффективен. Псих у власти думает, что его действительно боятся. И это подзадоривает на «подвиги».

Западные политики плохие психологи.

Привести истерика в чувства можно, только сказав ему: прыгай, прыгай, мир станет чище, когда ты грохнешься.

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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