Суд над Порошенко — прямая онлайн трансляция 19 января

В среду, 19 января, Печерский районный суд Киева будет избирать меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко в деле о подозрении в государственной измене.

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Заседание 19 января должно продолжиться в 14:00.

10:25 Под зданием суда с утра дежурит полиция и нацгвардия. У входа в суд уже монтируют сцену

При этом Порошенко уже призвал своих сторонников прийти в день объявления решения. Двумя днями ранее у стен суда весь день митинговали около тысячи симпатиков политика.

Отметим, что сторона обвинения просит об аресте Порошенко с альтернативой в виде залога в 1 млрд грн.

В то же время адвокаты лидера Европейской солидарности призвали судью отказаться от избрания меры пресечения их подзащитному, возразили против его статуса подозреваемого и указали на ряд процедурных нарушений в оформлении дела и самого подозрения Порошенко.