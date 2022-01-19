Регина Тодоренко рассказала о кризисах в отношениях с Владом Топаловым
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Регина Тодоренко рассказала о непростом опыте родительства. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Украинская телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко, наиболее известна как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на российском телеканале «Пятница» любит радовать свою аудиторию в соцсети Instagram, где за ней следят более 8 миллионов поклонников интересными публикациями из личной и творческой жизни.
18 января девушка опубликовала видеозапись в социальной сети, в которой можно было увидеть кадры совместной жизни Регины Тодоренко, Влада Топалова и трехлетнего сына Майкла. В подписи к снимку женщина сообщила, что опыт родительства ей с супругом дался непросто.