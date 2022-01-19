Регина Тодоренко рассказала о кризисах в отношениях с Владом Топаловым

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Регина Тодоренко рассказала о непростом опыте родительства. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Украинская телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко, наиболее известна как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на российском телеканале «Пятница» любит радовать свою аудиторию в соцсети Instagram, где за ней следят более 8 миллионов поклонников интересными публикациями из личной и творческой жизни.

18 января девушка опубликовала видеозапись в социальной сети, в которой можно было увидеть кадры совместной жизни Регины Тодоренко, Влада Топалова и трехлетнего сына Майкла. В подписи к снимку женщина сообщила, что опыт родительства ей с супругом дался непросто.

Регина Тодоренко, фото с Instagram

Регина Тодоренко, фото с Instagram

«Найти спутника по жизни иногда бывает нелегко, а уж какое наступает разочарование , если один из вас, оказалось, совсем не готов быть родителем… Жаль, что мы понимаем такие важные вещи слишком поздно, но никогда не поздно что-то изменить! Никогда не поздно стать лучшей версией себя, сделать апгрейд старым программам, в конце концов сходить к психологу, чтобы помогли отремонтировать душу 😀», — сообщила она.

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Женщина отмечает, что первый год совместной жизни молодой семье было крайне непросто. Однако они нашли в себе силы все изменить.

Регина Тодоренко, фото: Instagram

Регина Тодоренко, фото: Instagram

«Я безгранично рада, что именно ты, Влад Топалов, — мой муж и отец нашего сына! Мы пережили уже несколько кризисов и потихонечку подступаем к 5тилетию ❤️наших отношений. Страшно, но как интересно 😃, с тобой скучно не бывает 😆! Те, кто знакомы с ВМ, поймут 🤣!», — отметила она.

Напомним, Регина Тодоренко отрастила пышные усы: круче Павла Зиброва.

Знай.ua сообщал, что Регина Тодоренко показала то, к чему стремится с Владом Топаловым на примере родителей: «38 лет варит кофе»

Также портал Знай.ua писал, что Регина Тодоренко оказалась в больнице после «лучшего» свидания с Владом Топаловым: «Больше всего переживаю за…»

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