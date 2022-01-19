Регина Тодоренко рассказала о кризисах в отношениях с Владом Топаловым

Регина Тодоренко, фото: Instagram

«Я безгранично рада, что именно ты, Влад Топалов, — мой муж и отец нашего сына! Мы пережили уже несколько кризисов и потихонечку подступаем к 5тилетию ❤️наших отношений. Страшно, но как интересно 😃, с тобой скучно не бывает 😆! Те, кто знакомы с ВМ, поймут 🤣!», — отметила она.

Напомним, Регина Тодоренко отрастила пышные усы: круче Павла Зиброва.

Знай.ua сообщал, что Регина Тодоренко показала то, к чему стремится с Владом Топаловым на примере родителей: «38 лет варит кофе»

Также портал Знай.ua писал, что Регина Тодоренко оказалась в больнице после «лучшего» свидания с Владом Топаловым: «Больше всего переживаю за…»

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