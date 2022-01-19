Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на жизнь пожилых людей

Часто злящиеся пожилые люди чаще страдают от воспалений и хронических болезней и в среднем живут меньше, чем остальные мужчины и женщины в возрасте. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Psychology and Aging.

«Когда мы стареем, мы часто больше не можем делать те вещи, которые нам легко давались раньше. Вдобавок, многие пожилые люди теряют жен или мужей и начинают намного хуже двигаться, что часто вызывает у них раздражение и гнев. Мы выяснили, что это приводит к развитию хронических болезней, тогда как печаль не имела подобного негативного свойства», — рассказывает Меган Барлоу (Meaghan Barlow) из университета Конкордии в Монреале (Канада).

В последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни.

К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер – концевых участков хромосом, защищающие ДНК от повреждений, благодаря чему клетки быстро старели.

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