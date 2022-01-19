Вера Брежнева на отдыхе дразнит откровенными фото в купальнике

Пока многие обсуждают, что 17-летняя дочь Константина Меладзе пришла на шоу «Голос країни», его супруга Вера Брежнева проводит отпуск на райских Мальдивах. Певица поделилась — неделя волшебного отпуска прошла незаметно и вскоре нужно настраиваться на рабочий процесс.

Селебрити опубликовала эффектные кадры в своем Инстаграм-аккаунте. На них Вера в черном сдельном купальнике на одно плечо и пикантным вырезом на животе наслаждается всеми прелестями островной жизни. Она позировала на крыльце своей виллы, демонстрируя не только превосходную форму, но и бесконечную водную гладь.

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Брежнева написала под постом, что за это короткое время успела отдохнуть не только физически, но и морально, пополнить жизненные силы и восстановить душевное равновесие. «Место, люди, события, еда. Все было идеально», — отмечает артистка.

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Исполнительница хита «Любовь спасет мир» призналась, что на отдыхе успела приболеть, но даже неважное самочувствие не испортило путешествие. «Пусть весь год будет таким же роскошным, как этот отпуск», — надеется жена продюсера.

«Идеальная фигура и идеальная Вера», «Обладаете красотой, которая уникальна», «Эстетика и ничего лишнего. Красота», «Вера, как можно быть такой прекрасной?», «Самая шикарная фигура», — засыпали комплиментами свою любимицу люди.

Недавно Realist.online рассказывал, что Джамала с двумя маленькими сыновьями и мужем отдыхает в Египте.