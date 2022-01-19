Китайские ученые создали гель, которым можно заклеить сердце

Биохимики из Китая и Соединенных Штатов создали особый гелевый состав, позволяющий мгновенно заклеивать любые поврежденные сосуды и даже порезы на сердце за полминуты. Первые итоги его испытаний были представлены в журнале Nature Communications.

«Ни одна другая методика, применяемая сегодня в клинической практике, не способна столь быстро и эффективно останавливать кровотечения в еще бьющемся сердце. Когда мы заклеили сердце свиней и препарировали их через две недели, мы не нашли никаких «утечек» геля и следов серьезных воспалений», — рассказывает Хунвэй Оуян (Hongwei Ouyang) из университета Чжэцзяна (Китай).

Одной из главных проблем для хирургов в операционных и для военных на поле боя остается то, что все существующие методы остановки кровотечений и ликвидации ран имеют большие недостатки. К примеру, «сшивание» раны хирургическими нитками требует большого количества времени, а обычный супер-клей, самое удобное и надежное средство для склеивания ран, очень токсичен и хрупок.

В последние годы ученые возлагали большие надежды на синтетические аналоги клея ракушек, при помощи которых они прикрепляются к скалам. Это вещество хорошо работает под водой, однако сила его оказалась слишком небольшой для того, чтобы склеивать порванные хрящи, связки, мускулы и другие органы.

В среднем, «клей моллюсков» и другие клеевые составы, безопасные для организма, удерживают склеенные поверхности примерно в 80-100 раз хуже, чем хрящи и связки прикрепляются к костям. Это делает их абсолютно бесполезными для проведения операций, так как они будут постоянно открываться или ломаться при лечении крупных ран.

Оуян и его коллеги решили эту проблему, изучая физические и химические свойства молекул, составляющих основу человеческой соединительной ткани. Как правило, она состоит из двух типов волокон – белков-коллагенов и углеводов-гликозамингликанов, а также большого количества воды.

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