В Киеве во время пожара погибла 41-летняя женщина, пострадал мужчина

В Киеве, 19 января, произошел смертельный пожар. Спасателей вызвали по адресу ул. Западная, 4 (Соломенский район), в 03:56. Оказалось, что возгорание возникло в маленькой бытовке. На месте тушения было найдено тело женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Погибшая – 1980 года рождения. Кроме того, госпитализировали мужчину 1970 года рождения. По предварительной информации, у него ожоги головы и верхних конечностей.

Читай также: Из-за свечки за упокой: названа причина смертельного пожара в больнице на Прикарпатье

На тушение пожара понадобилось около 30 минут. Площадь пожара составило 15 кв.м. К тушению привлекли 10 человек личного состава.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

Ранее на Realist.online сообщалось, что в Киеве горела новая 16-этажка, пожарные спасли маленького ребенка.