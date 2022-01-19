Поздравления с Крещением 2022 в стихах и прозе

На Крещение Господне принято поздравлять друзей, родных и знакомых, поэтому Realist.online собрал для вас красивые поздравления с Крещением в стихах и прозе.

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Крещение Господне: поздравления в стихах

Пусть с Крещением Господним

Входят в дом любовь, добро,

И пусть дышится свободно,

На душе живёт тепло!

Все мечтания воплотятся,

Счастьем светятся глаза,

Чтобы жить и улыбаться,

Чаще глядя в небеса!

***

В день Крещения Господня

Пожелать хочу сегодня

Мира, счастья и тепла,

Чтобы долгой жизнь была!

Богатырского здоровья,

Веры истинной с любовью.

Пусть крещенская вода

Беды смоет навсегда!

***

Желаю, чтоб Господне Крещение

Добра тебе побольше принесло,

Господь послал свое благословение

И прочь отвел ненастья и все зло!

Тебе желаю счастья и достатка,

Здоровья много крепкого и сил,

Гармонии, душевного порядка,

Чтоб радость каждый миг тебе дарил!

***

Желаю вам в Крещение Господне:

Пусть все невзгоды унесет вода,

Чтоб стали вы от трудностей свободней

И здоровей на долгие года.

Чтоб не теряли веры и надежды,

Чтобы Господь ваш дом благословил.

Будьте всегда успешны, как и прежде.

Пусть вам хватает дел благих и сил!

***

В светлый праздник пожелаю —

Пусть душа твоя сверкает!

Пусть крещенская вода

Беды смоет без следа.

Пожелаю верить в чудо

И встречать его повсюду,

Достижения высот

Пусть Крещенье принесет!

***

Поздравляю вас с Крещением!

Пусть пошлет благословение

Господь всевышний вам навек

И защитит от разных бед.

Пусть добро приходит чаще,

Живется в мире, естся слаще.

Здоровье крепкое пусть будет,

И счастье вас собой балует.

***

Пусть водица на Крещение

Принесет с собой везение.

А крещенский пусть мороз

Сбережет от лишних слез.

И в крещенский вечерок

Придет счастье на порог,

Пусть зайдет тихонько в дом

И всегда пребудет в нем!

***

Желаю в день Господнего Крещенья

Добра, тепла, любви, веры, надежды.

В ваш дом пускай придет благословенье

И будет все прекраснее, чем прежде.

Пускай вода святая умывает,

И все печали от вас пусть уходят.

А Господь Бог здоровья посылает,

Все блага на семью пускай восходят.

Крещение Господне: поздравления в прозе

Поздравляю с Крещением Господним! В этот праздник я желаю божьего благословения, добра, уюта и побольше радости. Всего самого лучшего вам и семье, ведь в этот день благодать Господняя обязательно постучит в ваш дом!

***

Поздравляю тебя с великим православным праздником и желаю тебе в этот святой день мира в доме и душе, любви и счастья. И пусть на тебе будет всегда Божье благословение. Радости и мира тебе. Пусть Господь всегда помогает тебе и хранит от любых несчастий.

***

В этот великий праздник, день Крещения Господа желаю вам, чтобы святая вода смыла с вас все болезни, горести и печали, чтобы вера не покидала вас ни при каких обстоятельствах. Делайте добро и оно обязательно к вам вернется.

***

Поздравляю с Крещением Господним и желаю с головой окунуться в чистую воду добрых надежд, поверить в светлое чудо и открыть новый мир счастья для себя. Желаю крепкого здоровья, мира, а в нем хороших людей, ясных дней жизни, а в них радости и любви.

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Поздравляю с Крещением Господним. Желаю вам не болеть, чувствовать себя бодро и энергично. Пускай в этот святой день все плохое оставит Вас в покое и придет к Вам — все позитивное и доброжелательное.

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Крещение Господне — великий православный праздник, день, когда нужно забыть обо всем плохом и открыть свое сердце для добра. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил уют, благополучие и счастье, которым можно делиться с близкими людьми!

Открытки с Крещением 2022 (fresh-cards.ru)

Напомним, ранее Realist.online сообщал, какие традиции существуют на Крещение. В частности, одной самых популярных и известных традиций является приготовление праздничной кути.