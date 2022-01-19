Поздравления с Крещением 2022 в стихах и прозе

На Крещение Господне принято поздравлять друзей, родных и знакомых, поэтому Realist.online собрал для вас красивые поздравления с Крещением в стихах и прозе.
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Крещение Господне: поздравления в стихах
Пусть с Крещением Господним
Входят в дом любовь, добро,
И пусть дышится свободно,
На душе живёт тепло!
Все мечтания воплотятся,
Счастьем светятся глаза,
Чтобы жить и улыбаться,
Чаще глядя в небеса!
***
В день Крещения Господня
Пожелать хочу сегодня
Мира, счастья и тепла,
Чтобы долгой жизнь была!
Богатырского здоровья,
Веры истинной с любовью.
Пусть крещенская вода
Беды смоет навсегда!
***
Желаю, чтоб Господне Крещение
Добра тебе побольше принесло,
Господь послал свое благословение
И прочь отвел ненастья и все зло!
Тебе желаю счастья и достатка,
Здоровья много крепкого и сил,
Гармонии, душевного порядка,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил!
***
Желаю вам в Крещение Господне:
Пусть все невзгоды унесет вода,
Чтоб стали вы от трудностей свободней
И здоровей на долгие года.
Чтоб не теряли веры и надежды,
Чтобы Господь ваш дом благословил.
Будьте всегда успешны, как и прежде.
Пусть вам хватает дел благих и сил!
***
В светлый праздник пожелаю —
Пусть душа твоя сверкает!
Пусть крещенская вода
Беды смоет без следа.
Пожелаю верить в чудо
И встречать его повсюду,
Достижения высот
Пусть Крещенье принесет!
***
Поздравляю вас с Крещением!
Пусть пошлет благословение
Господь всевышний вам навек
И защитит от разных бед.
Пусть добро приходит чаще,
Живется в мире, естся слаще.
Здоровье крепкое пусть будет,
И счастье вас собой балует.
***
Пусть водица на Крещение
Принесет с собой везение.
А крещенский пусть мороз
Сбережет от лишних слез.
И в крещенский вечерок
Придет счастье на порог,
Пусть зайдет тихонько в дом
И всегда пребудет в нем!
***
Желаю в день Господнего Крещенья
Добра, тепла, любви, веры, надежды.
В ваш дом пускай придет благословенье
И будет все прекраснее, чем прежде.
Пускай вода святая умывает,
И все печали от вас пусть уходят.
А Господь Бог здоровья посылает,
Все блага на семью пускай восходят.
Крещение Господне: поздравления в прозе
Поздравляю с Крещением Господним! В этот праздник я желаю божьего благословения, добра, уюта и побольше радости. Всего самого лучшего вам и семье, ведь в этот день благодать Господняя обязательно постучит в ваш дом!
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Поздравляю тебя с великим православным праздником и желаю тебе в этот святой день мира в доме и душе, любви и счастья. И пусть на тебе будет всегда Божье благословение. Радости и мира тебе. Пусть Господь всегда помогает тебе и хранит от любых несчастий.
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В этот великий праздник, день Крещения Господа желаю вам, чтобы святая вода смыла с вас все болезни, горести и печали, чтобы вера не покидала вас ни при каких обстоятельствах. Делайте добро и оно обязательно к вам вернется.
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Поздравляю с Крещением Господним и желаю с головой окунуться в чистую воду добрых надежд, поверить в светлое чудо и открыть новый мир счастья для себя. Желаю крепкого здоровья, мира, а в нем хороших людей, ясных дней жизни, а в них радости и любви.
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Поздравляю с Крещением Господним. Желаю вам не болеть, чувствовать себя бодро и энергично. Пускай в этот святой день все плохое оставит Вас в покое и придет к Вам — все позитивное и доброжелательное.
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Крещение Господне — великий православный праздник, день, когда нужно забыть обо всем плохом и открыть свое сердце для добра. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил уют, благополучие и счастье, которым можно делиться с близкими людьми!
Открытки с Крещением 2022 (fresh-cards.ru)
Напомним, ранее Realist.online сообщал, какие традиции существуют на Крещение. В частности, одной самых популярных и известных традиций является приготовление праздничной кути.