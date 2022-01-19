Сегодня суд должен объявить меру пресечения Порошенко: что известно на данный момент

В среду, 19 января, Печерский районный суд Киева должен объявить меру пресечения Петру Порошенко по делу по подозрению в государственной измене.

Вынести решение по итогам заседания суд мог еще два дня назад, 17 января, в день возвращения Порошенко в Украину, после нескольких недель пребывания за границей.

В тот момент, следователю судье Алексею Соколову, который должен принять решение о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко, стало плохо.

Однако после почти 12-часового заседания судья Алексей Соколов решил перенести объявление решения на 19 января.

До этого времени судья будет оставаться в совещательной комнате – анализировать доводы и писать судебное решение.

Сегодня заседание должно продлиться в 14:00. После того, как представитель суда сообщил о переносе заседания, Петр Порошенко и его соратники в зале заседания решили заколядовать. Они спели «Новая радость стала».

Покидая здание Печерского суда 17 января, Петр Порошенко призвал своих сторонников прийти в день объявления решения.

Добавим, что вечером к Печерскому суду стянули десятки экипированных силовиков.

Как известно, в эти часы в Печерском суде продолжается заседание, где должны избрать меру пресечения Петру Порошенко. Напомним, что прокуратура просит миллиард гривен за Порошенко. Судья пошел в совещательную комнату, после чего должно быть объявлено мероприятие Порошенко.

К слову, Порошенко хотели назначить бесплатного адвоката. ГБР возражает.

Отметим, Порошенко перед избранием меры пресечения заговорил об объединении политсил. Также Порошенко эмоционально обратился к украинцам и рассказал о «красных линиях».

Как известно, Порошенко прибыл в суд для избрания меры пресечения (трансляция). Под зданием суда собрались сотни поклонников Порошенко и выстроилась Нацгвардия (фото).

Ранее, ГБР также обнародовало скрин письма от Печерского райсуда Киева, в котором отмечается, что это ходатайство будет рассматривать следственный судья Алексей Соколов.

Известно, что избрание меры пресечения Петру Порошенко будет рассматриваться в открытом судебном процессе. Отметим, Европарламент применит санкции против преследующих Порошенко лиц.