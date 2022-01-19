Блогер создал уникальное пианино-мангал-велосипед — ЗНАЙ ЮА

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Китайский блогер создал уникальное изобретение: пианино с встроенным мангалом и возможностью ездить на нем как на рикше. Соответсвующее видео он опубликовал на видеохостинге YouTube.

Речь идет о блогере Шоугунгэне (Handy Geng), который ведет канал на сто шестьдесят семь тысяч фолловеров. Парень показывает, какие удивительные вещи можно сделать с развитыми навыками слесарного мастерства и электроники. Свое фортепиано-мангал на колесах он создал по просьбе своих собственных зрителей, как признался в начале видео.

«Я прочитал комментарии, которые порекомендовали мне создать пианино-мангал с барбекю. Я думаю это хорошая идея», — отметил блогер.

Парень записал на видео каждый этап создание своего изобретения, а в конце даже показал его в рабочем состоянии. Судя по кадрам, пианино отлично настроено, может ездить по ровной поверхности и одновременно создавать тепло для жарки шашлыка.

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Изготовление данного изобретения. Фото: скриншот ютуб.

«Мне трудно представить, как археологи выкопали бы эту штуку из-под земли через тысячи лет и объяснили бы это школьникам….»; «Как человек, который время от времени играет на фортепиано, довольно много работает с автомобилями и использует любую возможность, я никогда не думал о сочетании этих трех вещей. Это абсолютно потрясающе!», — отмечают они.

Игра на фортепиано-мангале. Фото: скриншот видео.

Портал «Znaj.ua» сообщал, в сети рассказали, как искали знаменитую золотую пектораль.

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