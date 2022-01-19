Блогер создал уникальное пианино-мангал-велосипед — ЗНАЙ ЮА

Китайский блогер создал уникальное изобретение: пианино с встроенным мангалом и возможностью ездить на нем как на рикше. Соответсвующее видео он опубликовал на видеохостинге YouTube.

Речь идет о блогере Шоугунгэне (Handy Geng), который ведет канал на сто шестьдесят семь тысяч фолловеров. Парень показывает, какие удивительные вещи можно сделать с развитыми навыками слесарного мастерства и электроники. Свое фортепиано-мангал на колесах он создал по просьбе своих собственных зрителей, как признался в начале видео.

«Я прочитал комментарии, которые порекомендовали мне создать пианино-мангал с барбекю. Я думаю это хорошая идея», — отметил блогер.

Парень записал на видео каждый этап создание своего изобретения, а в конце даже показал его в рабочем состоянии. Судя по кадрам, пианино отлично настроено, может ездить по ровной поверхности и одновременно создавать тепло для жарки шашлыка.