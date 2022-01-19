Денежный гороскоп — финансовые ошибки, которые часто совершают знаки Зодиака

Тот факт, что ваши доходы не успевают за вашими расходами, — не единственная важная финансовая проблема, способная разрушить ваши планы. Когда дело доходит до денег, каждый знак сталкивается со своим набором проблем. Однако, принятие недостатков может помочь человеку ясно увидеть ситуацию. Все мы в какой-то момент совершаем финансовые ошибки, и то, какой вы знак Зодиака может сыграть свою роль.

О распространенных ошибках, которые совершают представители каждого знака Зодиака рассказал TrustedTeller.

Овен

Овен — знак, ориентированный на действия. Они никогда не позволяли недостатку денег помешать им осуществить свою мечту. Ничто, даже скудный бюджет, не может удержать Овнов от того, чтобы следовать своему сердцу, и вскоре они обнаружат, что тонут в долгах.

Если Овны хотят иметь деньги в долгосрочной перспективе, они должны научиться контролировать желание воспользоваться кредитной картой, а также научиться находить интерес к подаркам, которые преподнесет им жизнь.

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Телец

Денежные проблемы Тельца редко связаны с нехваткой ресурсов. Вместо этого все наоборот. Известно, что у них на руках большие суммы наличных, но это не мешает им работать круглосуточно, чтобы пополнить свой счет.

Телец боится безденежья, и он должен научиться верить, что космос предоставит им все, что им нужно, несмотря ни на что.

Близнецы

Краткосрочные расходы для достижения долгосрочных целей сложны для Близнецов, особенно когда у них противоположная точка зрения. Этот гиперсоциальный знак будет тратить деньги в счастливые часы, чтобы потусоваться с остальными после работы, только для того, чтобы разочароваться, когда он не сможет позволить себе поездку, которую желает.

Для них речь идет не о самоконтроле, а скорее о развитии сильной совести и определении того, что стоит, а что нет.

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Рак

Больше, чем любой другой знак, Рак озабочен финансовой безопасностью. Они откладывают большую часть своей зарплаты, чтобы иметь удобную подушку из средств на «черный день».

Вы не сможете купить новую машину на свои пенсионные накопления, поэтому пересмотрите то, что вы делаете, и попытайтесь реализовать лучший план. Рак должен уделять больше внимания краткосрочным целям, а не долгосрочным сбережениям.

Лев

Львам нравится тратить деньги на роскошные товары, которые превышают их потребности. Львы будут первыми в очереди на экзотические экскурсии, изысканные ужины и, конечно же, покупку самого большого бриллианта для своей возлюбленной.

Львы стремятся сбросить кожу и открыть под собой новую, более ценную версию себя. Лев должен понять, как получить желаемое богатство, не тратя впустую свои с трудом заработанные деньги.

Дева

Дева — эксперт в выборе инвестиций, которые окупятся в долгосрочной перспективе. В своем стремлении к стабильности этот земной знак может в конечном итоге продать свое сообщество или заняться бизнесом, который наносит ущерб окружающей среде. Поскольку Девы отличаются высоким уровнем честности, они предпочитают относиться ко всем одинаково.

Если Девы сильно озабочены своим кошельком, вскоре может наступить душевный кризис.

Весы

Большинство действий Весов продиктовано желанием произвести впечатление на окружающих. Это люди, которые хватаются за карту только для того, чтобы доказать свою правоту. После дорогого вечера это может создать прецедент, который они не могут позволить себе повторить.

Жаждущим гармонии Весам трудно установить ограничения, позволяющие им сохранить деньги, которые им нужны. Весы постепенно научатся говорить «да» себе, чаще говоря «нет» другим.

Скорпион

Подарки — трудная задача для Скорпионов. Подарки от других также тщательно проверяются, что может привести к длительной враждебности. Обесценивание — это тип финансового присвоения, которым Скорпион должен заниматься, чтобы подняться выше своих собственных иррациональных ожиданий.

Все это заканчивается сожалением и ненавистью. Это, скорее всего, самый большой источник финансовых потерь в их жизни.

Стрелец

Стрелец — очень импульсивный знак, который проявляется в финансовых решениях. Даже если они понимают, что в этом году у них будет больше финансовой безопасности, когда они решают поехать на отдых, их тяга к работе может привести к покупке билета на самолет в последнюю минуту.

Стрелец должен тщательно изучить свои финансы и структуру расходов.

Козерог

Козерог — опытный бюджетник, отслеживающий каждую копейку, как она потрачена и как получена. Этот талант дает людям финансовую мощь и способность поддерживать постоянный денежный поток. Просто иногда они могут быть слишком строги к себе.

Они пренебрегают получением удовольствия, чтобы быть наиболее оптимизированными. Козерог должен верить, что если время от времени опускать пальцы в копилку, деньги не исчезнут.

Водолей

Главная проблема Водолея в том, что он живет в будущем до того, как оно наступит. Водолей, провидец Зодиака, верит, что в конце концов все получится. Это часто влечет за собой отказ от текущих амбиций для финансирования финансовой авантюры, которая, хотя и разумна, может привести к значительным потерям.

Не ставьте себя в положение, когда вы ставите под угрозу свое настоящее и будущее.

Рыбы

Самая большая финансовая проблема Рыб заключается в том, что они отвергают все формы денег и мирских удовольствий.

Рыбы должны научиться быть более вовлеченными в реальный мир, но они также могут помочь другим знакам зодиака внести свой вклад в цивилизацию, которая процветает вне зависимости от спроса и предложения.

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