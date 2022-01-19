Фермер скупил около сотни оленей из разных стран, чтобы выпустить в дикую природу Карпат

Скриншот из видео, сюжет ТСН

Свою инициативу фермер Юрий Тюх объясняет тем, что за последнее время местная фауна оленей значительно сократилась из-за браконьеров, которые массово охотятся на оленей в горах.

«Все больше и больше охотников есть, больше новых технологий, как охотиться. И хоть это национальный парк, но это олени… они не сидят на месте, они мигрируют по всем Карпатам. Если здесь запрещено стрелять, то стреляют в других местах», – убеждает Юрий Тюх.

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Мужчина купил животных за свой счет, но не признается, сколько потратил. Он говорит, что искал лучшее, поэтому ему пришлось покупать в разных уголках мира: Новой Зеландии, Англии, Австрии и Венгрии.

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