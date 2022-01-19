Фермер скупил около сотни оленей из разных стран, чтобы выпустить в дикую природу Карпат
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Почти сотня молодых оленей в национальном парке на Закарпатье поселилась несколько дней назад.
Местный предприниматель приобрел за свой счет около сотни благородных оленей для национального парка. Об этом говорится в сюжете «ТСН«. В настоящее время рогатые звери лишь растут на радость туристам, но пока всё еще боятся и почти избегают посетителей. Когда животные достигнут трехлетнего возраста их выпустят в окружающие леса, чтобы восстановить популяцию оленей в дикой природе.