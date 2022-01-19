Леся Никитюк похвасталась новой «цацкой» — мужчины вмиг выстроились в очередь

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая покорила не только Новый канал, но и Instagram, обожает радовать внушительную аудиторию яркими публикациями в соцсети, где за ней следит 3,7 миллиона человек. Многие украинцы полюбили телезвезду именно за ее простоту и крутое чувство юмора.

Леся Никитюк часто делится самыми интересными событиями своей жизни и показывает много личных моментов, что может позволить себе не каждая медийная личность. Артистка без стеснения говорит о простых житейских делах и ситуациях, с которыми наверняка сталкивался каждый её поклонник.

Леся Никитюк, фото: Instagram

Леся Никитюк, фото: Instagram

В этот раз Леся Никитюк похвасталась новой покупкой, о которой мечтает сотни мужчин. Артистка подарила себе любимой PlayStation, чтобы с комфортом и удовольствием играть в игры. Она даже показала её на снимке, а сама при этом разделась практически до нижнего белья, от чего кадр кажется еще более привлекательным.

Скриншот с Instagram, Леся Никитюк

Скриншот с Instagram, Леся Никитюк

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В подписи к публикации Никитюк оставила забавную шутку и спросила совета у своих поклонников, в какую игру ей сыграть на новенькой «плойке».

«Купила малому на праздники… вспомнила, что нет у меня малого 😂 Теперь придется самой 🤦🏼‍♀️ Подскажите, с какой игры начать? Horizon Forbidden West, Ratchet&Clank, Spider-Man…» — написала артистка.

Комментарии - instagram.com/lesianikituk/

Комментарии — instagram.com/lesianikituk/

Комментарии - instagram.com/lesianikituk/

Комментарии — instagram.com/lesianikituk/

Комментарии - instagram.com/lesianikituk/

Комментарии — instagram.com/lesianikituk/

Напомним, Леся Никитюк похвасталась бриллиантовой красотой за тысячи гривен: «Потому что жадная»

Как сообщал Знай.ua, Леся Никитюк оказалась окружена модными фифами, ситуация выбила из колеи: «Могли и матом загнуть, я себе не позволяю»

Также портал Знай.ua писал, что Леся Никитюк без юбки выставила напоказ дорогие колготы: за эти деньги можно отдохнуть на островах

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