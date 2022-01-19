Леся Никитюк похвасталась новой «цацкой» — мужчины вмиг выстроились в очередь

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая покорила не только Новый канал, но и Instagram, обожает радовать внушительную аудиторию яркими публикациями в соцсети, где за ней следит 3,7 миллиона человек. Многие украинцы полюбили телезвезду именно за ее простоту и крутое чувство юмора.

Леся Никитюк часто делится самыми интересными событиями своей жизни и показывает много личных моментов, что может позволить себе не каждая медийная личность. Артистка без стеснения говорит о простых житейских делах и ситуациях, с которыми наверняка сталкивался каждый её поклонник.