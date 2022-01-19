ДТП на въезде в Киеве – водитель смог сам выбраться из искорёженного авто – фото

На въезде в Киев произошло опасное ДТП, в результате которого запчасти автомобиля разлетелись по всей дороге. Водитель чудом остался жив.

Фото с места ДТП публикует dtp.kiev.ua.

Водитель на Шкода направлялся в сторону столицы. На Броварском шоссе авто наехало на бордюр, после чего его занесло на разграничительный газон. Через несколько сотен метров машина влетела в столб с рекламным бигбордом.

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Из-за сильного удара автомобиль превратился в груду металла. Ошметки авто попали в автомобиль, который ехал по встречной полосе.

Чудом водитель остался без серьезных травм. Он сам вызвал скорую. У пострадавшего – травма головы и боли в нижних конечностях.

Как рассказали очевидцы, автомобиль двигался с превышением скорости.

Ранее на Realist.online сообщалось, что в Киеве из-за ДТП с бензовозом огромная пробка в двух направлениях.