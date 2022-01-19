Эксперт рассказал о влиянии посещений солярия на развитие меланомы

Частое посещение солярия опасно и может грозить развитием злокачественных образований на коже, риск возникновения которых при этом возрастает на 75%, заявил во вторник руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи.

«Солярий, конечно же, влияет на увеличение частоты меланомы. Были проведены работы, где оценивалось две группы – это были молодые женщины, которым солярий не проводили, и где он использовался. Оказалось, что на 75% частота возникновения меланомы, а это огромная цифра, увеличилась в группе, где использовался солярий. Тем более, что конечно, нужно знать, какая там стоит интенсивность, качество техническое. Поэтому мы, конечно, призываем к тому, чтобы ограничивать солярий в использовании, это опасно», — сказал Поляков.

Эксперт также призвал женщин перед тем, как пойти к косметологу, обязательно посещать кабинет онколога для получения разрешения на косметические процедуры, связанных с новообразованиями на коже.

«Я бы хотел призвать людей, особенно женщин, что когда вы идете лечить к косметологу какое-либо новообразование на коже, сначала обратитесь к онкологу и получите от него разрешение. Это обезопасит от ряда возможных проблем и, если все хорошо, то тогда можно делать все что угодно», — отметил Поляков.

Эксперт также добавил, что существующие технологии косметологии, в том числе лазерные, не влияют на изменение невуса (родинок) в злокачественную форму, однако они противопоказаны тем, у которых меланома уже была излечена или существует в данный момент.

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