Украина наращивает темпы укрепления границы с Беларусью. На севере страны постоянно работают инженерные команды, которые натягивают колючую проволоку, егозу, сетку рабицу, проектируют переносное заграждение. Также здесь обустраивают вертолетные площадки, чтобы можно было быстро доставлять военных. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передают «Комментарии».

Украина строит границу с Беларусью. Фото с сайта Нацполиции

Одной из ключевых причин такой активизации на границе названа в ведомстве миграционная угроза.

«Из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС, Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы», — говорится в сообщении.

Известно, что сейчас власти выделили на инженерные нужды на севере страны 21 миллион гривен. Сейчас пограничники закупают за эти средства стройматериалы. Также к строительству присоединились местные власти Волыни, которые также закупили часть материалов. А в Черкасской области для этих нужд развернули производство егозы, сетки рабицы и проволочных заграждений. В настоящее время запланировано укрепление части границы, протяженностью 62 км. Не менее важным в ведомстве считают развитие системы вертолетных площадок, чтобы оперативно иметь доступ к приграничной зоне — перекидывать военные силы и продовольствие.

Ранее строить стену с Беларусью начала Польша. Согласно проекту, защитное сооружение должно быть высотой 2,5 метра. По мнению польских властей, оно может несколько умерить наступление нелегальных мигрантов и облегчить работу пограничников.





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