Сделать детям прививки от Covid-19 стало проще: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины упростило доступ к вакцинации от коронавируса для детей от 12 лет. Отменено, в частности, требование об обязательном наличии других прививок, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается в приказе министерства, для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет больше не нужно предоставлять справку о других прививках. Родителям или опекунам достаточно записать ребенка в любой прививочный пункт или центр. Их адреса можно найти по ссылке или узнать по телефону 0 800 60 20 19.

Для того, чтобы вакцинировать ребенка от коронавируса, необходимо иметь с собой:

для детей 12-13 лет – свидетельство о рождении;

для детей 14-17 лет – паспорт и идентификационный код, чтобы данные о прививке были внесены в электронную систему здравоохранения.

Детям в возрасте от 12 до 13 лет для вакцинации необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Как известно, до 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививку:

от гепатита В (три дозы, завершен курс вакцинации);

туберкулеза (1 доза, завершенный курс);

кори, паротита, краснухи (2 дозы, завершенный курс);

дифтерии, столбняка (5 доз);

коклюша (4 дозы, завершенный курс);

полиомиелита (5 доз);

хиб-инфекция (3 дозы, завершенный курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно повторять каждые 10 лет.

Напомним, 13 октября 2021 года Минздрав рекомендовал прививать детей от 12 лет от коронавирусной болезни вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech при условии наличия у них всех обязательных рутинных прививок.

Вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования для детей 12-17 лет, которые доказали ее эффективность и безопасность. Производитель внес в инструкцию в вакцину изменения, которыми разрешено использовать эту вакцину детям от 12 лет.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября 2021 года, вакцина Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech разрешена для использования для детей от 12 лет в большинстве стран, применяющих этот препарат, таких как США, Канада, Австралия, Япония, страны ЕС и т.д.