Богоявление Господне 19 января: что обязательно надо сделать на Крещение, как освятить дом водой и молиться за спасение

Крещение Господне

Есть еще ряд традиций. Например, хозяин утром должен в церкви помолиться и набрать святой воды. Каждый член семьи должен сделать по три глотка, а потом окропить ею каждый угол в доме, двор, худобу и домашних любимцев.

Есть также молитвы на этот день, например:

Господи Ісусе Христе, Сину Божий Єдинородний, від Отця перед усіма віками нарoджений, Світло від Світла, від Пресвятої Діви Марії нетлінне втілений і в цей світ на порятунок наш що прийшов!

Ти бо не стерпів бачити від диявола мyки роду людського і в світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів хреститися від Іоанна, безгрішний, так наповнилася всяка правда і так взяв у водах Йорданських гріхи всього світу.

Хай тішиться нині небо і земля і світ весь грає; річки плещуть; озера, безодні і моря Ти освятив Божественним хрещенням.

Сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших і так, що відкинули нечестя і мирські пoхоті; цнoтливo і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у царстві Твоїм.

І дай же нам з усіма святими прославити всесвяте Ім’я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і Благим, і животворящим твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.