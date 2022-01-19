Богоявление Господне 19 января: что обязательно надо сделать на Крещение, как освятить дом водой и молиться за спасение

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В среду, 19 января православные верующие празднуют Крещение, и украинцам рассказали, что принято делать в этот день, а что наоборот запрещается.

19 января, православный мир отмечает великий праздник Крещения Господня или Богоявления. Именно в этот день Иисуса Христа окрестили в реке Иордан, а Бог послал белого голубя для того, чтобы благословить сына божьего.

Крещение-фото из Фейсбук

Крещение-фото из Фейсбук

В этот день обязательно необходимо посетить церковь, помолиться, а также обратиться к Иисусу от чистого сердца. В чистую стеклянную или пластиковую посуду необходимо набрать несколько литров воды, а также любой источник с этой жидкостью считается освященным в этот день.

Святая вода имеет сильную энергетику и еще целительные свойства. Она должна стоять у иконы и использоваться каждый день.

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Церковь, православные праздники-фото ПЦУ

Церковь, православные праздники-фото ПЦУ

Если вода заканчивается, то необходимо сделать новую порцию. Для этого нужно набрать чистую воду и налить туда святой. Весь объем станет освященным, ведь даже капля святой воды может зарядить целое море.

Погружение в прорубь не считается обязательной процедурой. В этом нет никакой связи с очищением от греха, а просто модный обряд на Крещение. Лучше вместо этого сходить в церковь, помолиться и извиниться за свои грехи от чистого сердца.

Крещение Господне

Крещение Господне

Есть еще ряд традиций. Например, хозяин утром должен в церкви помолиться и набрать святой воды. Каждый член семьи должен сделать по три глотка, а потом окропить ею каждый угол в доме, двор, худобу и домашних любимцев.

Есть также молитвы на этот день, например:

Господи Ісусе Христе, Сину Божий Єдинородний, від Отця перед усіма віками нарoджений, Світло від Світла, від Пресвятої Діви Марії нетлінне втілений і в цей світ на порятунок наш що прийшов!

Ти бо не стерпів бачити від диявола мyки роду людського і в світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів хреститися від Іоанна, безгрішний, так наповнилася всяка правда і так взяв у водах Йорданських гріхи всього світу.

Хай тішиться нині небо і земля і світ весь грає; річки плещуть; озера, безодні і моря Ти освятив Божественним хрещенням.

Сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших і так, що відкинули нечестя і мирські пoхоті; цнoтливo і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у царстві Твоїм.

І дай же нам з усіма святими прославити всесвяте Ім’я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і Благим, і животворящим твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Крещение, прорубь-фото из Фейсбука

Крещение, прорубь-фото из Фейсбука

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